Fahrettin Koca, Sputnik V Aşısının Kullanılacağını Duyurdu

Yakın zamanda düzenlenen Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda yapılan değerlendirmeleri kamuoyuna bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Sputnik V aşısı, yakın zamanda ülkemizde de kullanılmaya başlayacak. Ayrıca vaka sayılarında beklenen düşüş elde edilmezse yapılan düzenlemeler sıkılaştırılacak.

COVID-19’a yönelik aşı çalışmaları ülkemizde hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni bir açıklama geldi. Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Bakan Koca, ülkemizde kullanılan aşı türünün ikiden üçe çıkarılacağını bildirdi.

Çevrimiçi şekilde yürütülen Bilim Kurulu toplantısından sonra Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının da sürece dahil olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vakalardaki artış hızının kırıldığını duyuran Koca, düşüşün sağlanması için izlenecek yolların toplantıda konuşulduğunu söyledi.

Vaka sayılarının yeniden düşeceği öngörülüyor

Özellikle virüsün yeni varyantları ve yeni aşı üzerine konuşulan toplantıdan sonra Fahrettin Koca, son günlerdeki artışta mutasyonların payı olduğunu belirtti. Vaka sayılarındaki artış hızının azaldığını belirten Sağlık Bakanı, önümüzdeki günlerde düşüş sağlanacağına dair beklentileri dile getirdi. Toplantıda düşüş sağlanamazsa alınacak yeni önlemlerden de bahsedildi.

Daha sıkı önlemler alınabilir

Kafe gibi belirli mekanların zaman zaman açılıp kapanması, vaka sayılarında artış ve yükselişlere neden oldu. Mekanlar son açıldığında haberi alan vatandaşların kafelere hücum etmesiyle birlikte hızlı bir yükseliş yaşayan vaka sayısı, mekanların tekrar kapatılmasıyla beraber yavaşladı. Ancak düşüş henüz sağlanmış değil. Fahrettin Koca da toplantıdan sonra verdiği demeçte bu konunun da toplantıya dahil edildiğini; düşüşün sağlanamaması durumunda önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti. Ayrıca Bakan Koca, aşılama sürecini hızlandıracak ve alınan sonuçları güçlendirecek yeni bir aşının da ülkemizde kullanılacağının haberini verdi.

'Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek'

Fahrettin Koca, yeni bir aşının daha Türkiye’de kullanımına başlanacağı haberini verdi. Hakkında yapılan çalışmalar süren Sputnik V aşısının etki oranının %97,6 olduğu tespit edilmişti. Rusya’dan gelecek aşılar böylece hem daha güçlü koruma sağlayacak, hem de kullanımda olan diğer iki aşıyla birlikte süreci hızlandıracak. Yerli aşı adaylarından biri de mayıs ayında Faz-3 aşamasına geçmiş olacak. Her şey doğru giderse bu Türkiye’de COVID-19’un kontrol altına alınmasını kat kat kolaylaştırabilir.