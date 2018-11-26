Twitch Yayıncısı Ninja'nın 'Sahte Drake' ile Oyun Oynadı

Ünlü yayıncı Ninja, 23 Kasım 2018 tarihinde bir bağış toplama yayınında Drake ile oyun oynadığını sanarken bir hacker ile oyun oynadı.

Ellen Show etkinliğiyle iş birliği içerisinde bir bağış etkinliği düzenleyen ünlü yayıncı Ninja, Drake ile oyun oynayacaktı. Ancak bir Ninja Drake ile oyun oynamak isterken 'Duddus647' isimli bir oyuncu Ninja'nın oyun etkinliğine katıldı.

Hesabın Drake'in hesabı olduğuna inanan Ninja, "Drake beni davet etmek istediğine emin değil mi?" sorusunu sordu. Karşıdaki oyuncu sessizliğini koruduğundan dolayı Ninja ilk olarak Drake'in kamerasını ve mikrofonunu kurduğunu düşündü. Bu yüzden normal bir şekilde oyun oynamaya devam etti.

İlk başta oldukça normal giden yayında Ninja, rakiplerini çabucak alt etmeyi başardı. Ancak aniden Drake sessizliğini bozdu ve karşıdaki oyuncunun aslında Drake olmadığı fark edildi. Karşıdaki kişi Drake'in hesabını ele geçiren bir hackerdı.

Hacker ise siyahi insanlara hakaret olarak kabul edilen 'n***a' kelimesini tekrar tekrar söyledi. Ninja oyundan hemen ayrıldı ve Drake'e hesabının saldırıya uğradığını ve oyuncuyu Epic Games'e rapor ettiğini bildirdi.