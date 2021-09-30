"Fakir Avrupalılar Tatil İçin Hep Türkiye’ye mi Geliyor?"

Soru cevap platformu Quora’da sorulan “Fakir Avrupalıların tatil için Türkiye’ye gittikleri doğru mu?” sorusu tartışma yarattı. Yurt dışında yaşayan ya da yaşamış Türkler, Türkiye’ye gelen ya da hiç gelmeyen yabancılar birbirinden çok farklı görüşlere sahip.

TL’nin yaşadığı değer kaybına çoğumuz içeriden şahidiz, hatta yine çoğumuz, yabancı turistleri görünce “Ya bunlar da Türkiye’de bedava tatil yapıyorlar” ya da “Dövizden elde ettiği TL faizi ile tatili bedavaya getirir” diye düşünüyoruz. Ancak bunu yaparken, ülkemiz sınırları içerisinde turist olan insanların kendi memleketlerindeki geçim koşullarını göz ardı edebiliyoruz.

“Avrupalı turist” genellemesi hakkında öyle tekdüze düşünmemekte yarar var. Zira Quora’daki bu soruya yanıt veren bir Sırbistan vatandaşı, ülkesinden Türkiye’ye tatile gelenlerin fakir değil, zengin olduklarını söylüyor. Hatta Sırbistanlı orta gelirlilerin Yunanistan’a, düşük gelirlilerin de daha da ucuz olan Montenegro’ya gittiğini belirtiyor. Yanıt verenler arasında hem Türkler hem de yabancılar var, şimdi gelin birlikte bakalım.

“Fakir Avrupalıların tatil için Türkiye’ye gittikleri doğru mu?” sorusuna Quora’da verilen yanıtlar:

2019 verilerine göre Türkiye’ye gelen turistler -kişi başına- neredeyse Fransa’daki turistler kadar çok para harcamışlar:

Soruya İstanbul'dan katılarak yanıt veren Noyan Aydın, 2019'da açıklanan ve 2018'de yapılan "turist başına yapılan harcama" miktarına dayandırılan bir araştırmaya atıfta bulunarak soruya HAYIR yanıtını vermiş. Rapora göre Türkiye'deki turistler 2018'de kişi başına 811 dolar harcarlarken, Fransa'da kişi başına 819 dolar, İspanya'da 982 dolar, İtalya'da 838 dolar harcadılar. Tabii ki bu harcama tutarları, salgın nedeniyle turizm önlemleri ve yasaklarla değişecektir. Ancak salgın etkisi yok sayıldığında Türkiye, turistlerin neredeyse Fransa'daki kadar çok para harcadıkları bir ülke konumunda.

Ancak konuya farklı açıdan bakan bir başka Türk'ün söyledikleri işin rengini değiştiriyor:

İrlanda'nın Belfast şehrindeki bir IT şirketinde 1 yıl yaşadığını belirten Özgür Kayalar, soruya "kocaman bir EVET" yanıtını vermiş, durumu da yaşadığı bir deneyim ile açıklıyor. İş yerindeki mühendislere sorduğunda ile yaz tatili için çoğunlukla Fransa, İtalya, Karadağ, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerin tercih edildiğini söylüyor, hatta Türkiye'nin adınının geçmediğini belirtiyor. Ofisten geç çıktığı bir gün aynı soruyu temizlik işçilerine sorduğunda "Her zaman Türkiye'ye giderim!" yanıtını aldığını belirtiyor.

Çocukluğunu Bodrum'da geçirdiğini belirten Kayalar, kendi gözlemlerine göre Bodrum'daki turist profilinin, Avrupa'nın ekonomik ve kültürel açıdan en alt tabakası ile uyuştuğunu söylüyor.

Avrupalı turistlerin çoğunun kırsal kesimden, yani nispeten düşük gelirli bölgelerden Türkiye'ye geldiğini söyleyenler de var:

Türkiye'de yaşadığı anlaşılan bir başka kullanıcı, gelen turistlerin önemli bir bölümü için "ortalama gelire sahip, kendi ülkesinde 'fakir' olarak görülen insanlar" olduğundan, ancak sınırı geçip Türkiye'ye girdiklerinde aniden zengin duruma geçtiklerinden bahsediyor.

"Aynı paraya Türkiye'de daha iyi hotel, daha iyi yiyecek, daha çok aktivite..."

Almanya'da yaşadığını belirten Ahmed isimli bir diğer kullanıcı ise Turkiye'nin kendisi için en iyi tatil seçeneği olduğunu belirtiyor; sahillerini, büyükşehirlerini, coğrafi yapısını ve eklim çeşitliliğini övüyor. Ayrıca kendisi İsviçre ya da İtalya'ya tatile gittiğinde restoran menülerini kontrol etmek durumunda olduğunu, ancak Türkiye'de buna ihtiyaç duymadığını da belirtiyor. Aynı paraya Türkiye'de daha iyi hotel, daha iyi yiyecek, daha çok aktivite bulabildiğini söylüyor. Kendisinin bu tercihine etki eden bir diğer neden de Türkiye'nin vize kolaylığı sağlaması.

Türkiye'de düşük gelirli Avrupalılar için de yüksek gelirli yabancılar için de iyi bir seçenek olarak görünüyor; çünkü her cebe uygun seçenek var. Ancak turizm sektöründe neleri değiştirdiğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

İşsizlik maaşları ile Türkiye'de tatil yapmak:

Fransa'da yaşayan Malvado Malpass ise soruya kesin bir dille EVET cevabı vermiş, "Bu soruyu yanıtlarken hiç çene yormaya gerek yok. Basit soru, basit cevap. Yani, evet, fakir Avrupalı işsizlik maaşi vb. gelirlerini kullanarak Türkiye'ye tatile gidiyor. Fazla detaya inmek istemiyorum. Bana inanmıyorsanız gelin kendi gözleriniz ile görün." açıklamasında bulunmuş.

Sadece "fakir Avrupalılar" değil, orta sınıftan da çok sayıda Avrupalı Türkiye'de 5 yıldızlı tatil yapabiliyor:

Bir başka kullanıcı Johhny Shredderman, Türkiye'ye gelen Avrupalı turistlerin sadece "fakir" kelimesi ile anılamayacağını güzel bir açıklama ile ifade ediyor. Bunun temel sebebi olarak da aynı paraya Türkiye'de daha çok imkan sunulduğunun altını çiziyor. Turistler Türkiye'de İtalya ve Fransa'daki kadar çok para harcıyorlar, ancak bunu daha uzun süre boyunca daha iyi imkanlar içerisinde yapabiliyorlar.

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