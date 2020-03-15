Falcon 9 Roketinin Fırlatma İşlemi Son Saniyede Durduruldu

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan uzay üssünde bir talihsizlik yaşandı. Starlink uydularını yörüngeye taşıması planlanan Falcon 9 roketinin fırlatma işlemi son anda iptal edildi.

SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketi olan Falcon 9 roketiyle ilgili işler yolunda gitmedi. Roketin motorunda yaşanan bir sorun nedeniyle bugün yapılması planlanan 60 yeni Starlink uydusunun fırlatma işlemi son saniyede durduruldu.

Falcon 9 roketinin gemideki bilgisayarı, dokuz Merlin 1D roket motorundan biriyle ilgili sorunu algıladıktan sonra; sistem, planlanan yerel saatle 09.22’deki kalkışı öncesi uyarı verdi. İptalin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Elon Musk’ın şirketi, “Motor gücü kontrolü sırasında veri yetersizliği nedeniyle standart otomatik durdurma tetiklendi” ifadelerini kullandı.

Falcon 9, son saniyede başarısız oldu:

Şirket, bir sonraki fırlatma tarihini belirlemek için ABD Hava Kuvvetleri ile çalışma yürütüyor. Yeni fırlatma tarihi, bu çalışmaların sonunda açıklanacak. Roketin fırlatılmaya hazırlanırken Kennedy Uzay Merkezi ve Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu çevresindeki Uzay Sahili’nde (Space Coast) hava sisliydi. Geri sayıma geçildiğindeyse hava açıktı.

Her şey normal olarak ilerlerken son saniye olan T-0’da Falcon 9’un motorları hızlanmaya başladı ancak iptal kararı otomatik olarak verilince fırlatma işlemi durduruldu. Roket uçmaya hazır değildi. SpaceX yetkilisi Michael Andrews, “Motor gücüyle ilgili olarak bugünkü fırlatmanın durmasına neden olan bir durum yaşadık” dedi.

SpaceX, yeni fırlatma tarihini bekliyor:

Bugün görüldüğü üzere Falcon 9, ters giden bir şeyler olduğunda uçuşa saniyeler kalsa bile kendini iptal edebilen güvenlik özellikleriyle donatılmış. SpaceX, fırlatmadan önce her roketini ateşliyor. Bu da mühendislerin sistemlerin beklendiği gibi çalıştığından emin olmalarını sağlıyor. Statik yangın testi adı verilen rutin test, genellikle fırlatma işleminden birkaç gün önce gerçekleşiyor. Son olarak söz konusu işlem, 13 Mart Cuma günü öğleden sonra tamamlanmıştı.

SpaceX'in yeni fırlatma tarihi için bir süre beklemesi ve ardından roketin fırlatma işlemini yeniden denemesi gerekecek. Bu noktada mühendisler, verileri gözden geçirecek ve roketi bir sonraki fırlatma girişimine hazırlayacak. Konuyla ilgili gelişmeleri takip ederek sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.