Fallout 4: New Vegas Modundan 10 Dakikalık Video Yayınlandı

Fallout 4 oyun motoru kullanılarak yapılan mod, Fallout 4 dünyasını çok ileri bir seviyeye taşıyor. Bir yıldan uzun bir sürenin ardından, Fallout 4 New Vegas projesinin arkasındaki ekip, çalışmalarının ilk bakışını paylaştı.

Bethesda'nın gözde oyunu Fallout 4'e gelecek yeni mod New Vegas, oyuncularda büyük bir heyecan yaratıyor. Yayınlanan ilk video ise bu heyecanı biraz da olsa giderecek türden. Oyunun ilk 10 dakikasının oynanış videosunu paylaşan ekip, devamının da ilerleyen haftalarda geleceğini söylüyor.

Video içerisinde ayrıca, New Vegas'la eklenecek yeni karakter yaratıcısını da görebilirsiniz. Her şey, Fallout standartlarında yeniden tasarlandı ve keskinleştirildi. Hatta ses kayıtları bile baştan kaydedilip oyuna eklendi.

Ekibin çalışmalarına baktığımızda proje, oldukça güzel gidiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca ekip, 2D poster tasarımları, güncellenmiş silah modelleri ve yeniden tasarlanmış mekanların görüntüsünü paylaştı. Fallout 4 New Vegas, yapımcı tarafından verilen resmi bir güncelleme içermese de temel oyunun yeniden yaratılması kendi başına çok büyük bir proje ve bunun ne kadar başarılı olduğunu gösteren ilk görüntüleri izledik.

Umarız ki bu mod, Capital Wasteland gibi bir şekilde sona ermez. Hatırlarsınız ki o mod, Bethesda ile olan telif hakkı problemi yüzünden iptal edilmişti.