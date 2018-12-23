Bethesda, Ücretsiz Oyunlarla Kendini Affettirmeye Çalışıyor

Fallout 76'nın oyuncular tarafından tam bir fiyasko olarak karşılanması sonucunda Bethesda, oyunu satın almış oyunculara ücretsiz oyunlar vererek kendini affettirmeye çalışıyor.

Fallout, her zaman apokaliptik evreni ile oyun dünyasının efsanelerinden biri olmayı başarmıştı. Oyuncular tarafından oldukça sevilen seri, Bethesda için en büyük isimlerden biriydi ve Bethesda bunun ekmeğini daha fazla yemeyi planlayıp Fallout 76 adında bir online oyun çıkardı. İşte tam da burada Fallout isminin lekelendiği olay gerçekleşti. Oyun çok kötü geri dönüşler aldı, puanlar ise yerlerdeydi. Her ne kadar satış rakamları çok da fena sayılmasa da, oyuncu sayısı ile oyunun ne kadar beğenilmediği rahatça gözlemlenebiliyordu. Üstelik oyunun birçok hata ile piyasaya sürülmesi, oyuncuları iyice çileden çıkarmaya yetmişti.

İşte Bethesda, bu durumun farkında ve bir hata yaptığını, kötü bir proje öne sürdüklerini kabullenmiş durumda. Bu durumdan da en az zarar ile sıyrılmanın yollarını arıyor. Yapımcı ekip, oyunun sahiplerine ücretsiz olarak Fallout Classics Collection adında bir dijital set hediye ediyor. Yalnızca PC sürümü bulunan koleksiyonun içerisinde Fallout 1, 2 ve Tactics olmak üzere 3 oyun bulunuyor. Ancak koleksiyona oyunun konsol sahipleri de sahip olabilir durumda. Bu koleksiyon Ocak ayında erişilebilir durumda olacak.

Ne yazık ki bu, Fallout 76'nın tüm problemlerini giderip tekrardan oynanabilir kılmıyor. PC üzerinde kontrol konusunda oldukça problemli olan oyun, aynı zamanda çok çok kısa bir oynanış ömrüne sahip ve oyun bittikten sonra yapılabilecekler oldukça sınırlı. Şu an ise Bethesda, oyunu bitirenleri nasıl oyunda tutabileceğini düşünmekte.