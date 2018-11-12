Fallout 76'nın Beta Sürümü, Bilgisayarlardan Silinemiyor

Bethesda, önümüzdeki çarşamba günü piyasaya sürülecek Fallout 76'nın beta sunucularını kapattı. Bu durum, PC oyuncularının oyunun beta sürümünü kaldıramamalarına neden oldu.

Fallout 76, beta aşaması boyunca oyunculardan pek çok şikayet aldı. Bethesda, oyunun henüz beta aşamasında olduğunu ve oyunculardan aldıkları geri bildirimler ile sorunları düzelteceklerini söyleyerek kendini savundu. Ancak Fallout 76 oyuncularının son yaşadığı sorun, muhtemelen Bethesda’nın bile elini kolunu bağlamış durumda.

Reddit ve Bethesda forumlarında yer alan şikayetlere göre Fallout 76’nın PC beta sürümünü yüklemiş olan bazı oyuncular, erişimleri olmadığı için oyunu kaldıramayacakları uyarısı ile karşılaşıyorlar. Bir başka deyiş ile Fallout 76 oyuncuları, istemci oyuna erişim sağlayamadığı için oyunu bilgisayarlarından kaldıramıyorlar.

Fallout 76, 14 Kasım itibari ile resmi olarak piyasaya çıkışını gerçekleştirecek. Şu durumda Bethesda’nın soruna ilişkin bir çözüm bulması pek mümkün görünmüyor.

Bethesda muhtemelen, 14 Kasım’da oyun sunucularını yeniden aktif ettiğinde oyuncular Fallout 76’yı bilgisayarlarından kaldırabilecekler. Tabii kim beta aşamasına katılım gösterdiği bir oyunu çıktığı gün kaldırmak ister, orası büyük bir soru işareti. Her ne olursa olsun, Fallout 76’nın yılın en çok beklenen oyunlarından biri olduğu ise su götürmez bir gerçek.