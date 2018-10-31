Fallout 76'nın Betası, 50 GB'lık Dosyayı Yok Yere Siliyor

Fallout 76'nın aylardır beklenen PC betası bugün başladı. Daha doğrusu her şey yolunda gitmiş olsaydı tatlı tatlı başlayacaktı.

Bugün yayınlanan Fallout 76 betası, beraberinde bir sürü sorunu da getirdi. Bethesda'nın resmi destek sayfası, gece saatlerinde attığı bir tweet ile yaşanan problemi doğrulamış oldu. Fallout 76'nın client uygulaması, 50 GB'lık indirmeyi görmezden gelip her şeyi tekrardan indiriyor.

"Fallout 76'nın B.E.T.A oyuncularına: Yükleyici ile ilgili sorunların farkındayız ve araştırıyoruz. Bu süre boyunca lütfen yükleyicideki (client) hiçbir butona tıklamayınız."

Bethesda'nın verdiği tavsiye heralde oyun tarihine geçecek enteresanlıkta. Nitekim herhangi bir butona tıklamayınca -doğal olarak- oyuna da giriş yapamıyorsunuz. Bu tweet'ten kısa bir süre sonra Fallout 76 cephesinden bir mesaj daha paylaşıldı.

"PC oyuncularının Fallout 76 B.E.T.A'yı tekrardan indirmesine sebep olan hatayı aktif olarak araştırıyoruz. Eğer durum çubuğu görürseniz lütfen indirmenin bitmesine izin verin. Biz sorunu çözmeye çalışırkenki sabrınız için teşekkürler."

Fallout 76'nın beta süreci biraz sıkıntılı başlamış görünüyor. Siz de 50GB gibi ülkemize göre devasa boyuttaki dosyayı tekrar indirmek istemiyorsanız, hiçbir butona tıklamayın. :)