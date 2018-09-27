Fallout 76'nın Oyun İçi Videosu Yayınlandı

Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Fallout 76'nın yeni bir videosu yayınlandı.

Hiçbir şey insanları dünyanın sonunun geldiğine sevindiremez. Fallout serisi hariç tabii. Her ne kadar Fallout 76'nın çıkmasına hala birkaç ay daha olsa da yayınlanan yeni oyun içi video, oyuncuları heyecanlandırmaya yetiyor.

"Savaş... Savaş asla değişmez" diyor videonun başındaki politik figür. "1776'da bu büyük millet, silahlı çatışmanın yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinde olma haklarımızı korumanın tek yolu olduğunu kabul etti."

Dünyayı tehdit eden nükleer savaşın belirsizliğinden tam olarak 100 yıl sonra Amerika, Vault 76'ın tamamlanmasını kutluyor. Mahzen (Vault), sakinlerini 'kıyamet' karşısında kesin bir ölümden kurtarmak için tasarlandı.

Videodaki anlatıcının sözlerinde elitist hatta faşist bir duygu var: "Ancak herkes kurtarılmayacak. Mahzen'e girmeleri için seçilenler aramızdan en iyileri ve en parlakları olmalı. Savaş durduğunda ve Fallout durgunlaştığında, sizler sadece duvarları değil, binaları özellikle de kalpleri ve zihinleri; nihayetinde ise Amerika'yı yeniden inşa etmelisiniz."

Video, nükleer kıyametin Batı Virginia'da tam olarak nasıl gerçekleştiğini açıklamıyor, ancak bunu erkenden öğrenmeyi bekliyoruz. Ne de olsa, bombalar düştükten bir yıl sonra Amerika'nın nasıl yıkıldığını biliyoruz. İlk defa John Denver'dan bir parça içermeyen Fallout içeriği izlediğimizi de belirtmeden geçmeyelim.

Fallout 76'ya ulaşmak için Kasım ayına kadar beklemek zorunda değilsiniz. Eğer oyunu ön sipariş verdiyseniz “B.E.T.A.” programına katılabilirsiniz. B.E.T.A. ise "break it early test application" sözlerinin kısaltması. İlk önce Xbox One için 23 Kasım'da çıkacak olan oyun, daha sonraki vakitlerde diğer platformlara da çıkacak.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: