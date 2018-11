Fallout 76'yı Oynayanlar Verdikleri Notlarla Oyunu Gömdü

Bethesda'nın büyük bir heyecanla beklenen yapımı Fallout 76, oyuncuların adeta hışmına uğradı.

Henüz Fallout 76'nın üzerindeki inceleme ambargosu kalkmış değil. Ancak oyun piyasaya çıkalı 2 gün olmasına rağmen oyuncular tarafından adeta oyuna kin kusuluyor. Neredeyse oynayan kimse tarafından sevilmeyen Fallout 76'ya gelen notlar da hiç iç açıcı değil.

An itibarı ile oyunun PC sürümünü Metacritic üzerinden oylayan 1430 kişinin ortalama puanı 3.2, PS4 versiyonunun ortalama puanı 2.9 ve son olarak Xbox One versiyonunun puanı 2.5 olarak dikkat çekiyor. Oyunun beta sürümünde yer alan hataların, bugların ve sorunların giderilmemesi başta olmak üzere oyunda beğenilen hemen hemen hiçbir şey yok. Bununla birlikte oyun yapısının yavan olduğu ve temelde her şeyin sıkıcı olduğu belirtiliyor.

Siz de oyunun Metacritic notlarını anlık olarak kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bakalım Fallout 76, yaptığı bu berbat başlangıcı nasıl telafi edecek.