Fallout 76'ya Yakında Ücretsiz bir DLC Gelecek

Fallout 76'daki hatalar nedeni ile oyuncuların topa tuttuğu Bethesda, yakında yayınlanacak güncellemeler ile oyunun zenginleşeceğini ve tüm hataların giderileceğini söyledi.

Birleşik Devletler merkezli oyun geliştiricisi Bethesda, şirketin en yeni oyunu olan Fallout 76’yı yayınladıktan sonra çalışmalarını oyun içinde bulunan hataları düzeltmeye odakladı. Öyle ki; Kasım ayında yayınlanan Fallout 76, yalnızca Aralık ayında 3 güncelleme aldı ve oyun içindeki pek çok hata giderildi.

Yine de Fallout 76’da oyuncuları sinir eden pek çok hata bulunuyor. Vault blogda yeni bir gönderi yayınlayan şirket, oyunculardan hatalarla ilgili olarak sabırlı olmalarını isterken; geri bildirimler ışığında mevcut hataları gidermek için çalıştıklarını söyledi. Bethesda’nın oyun ile ilgili açıklamaları bunlarla sınırlı kalmadı.

Bethesda, Atom Store’a birkaç ürün eklemiş olsa da hala Fallout 76 için büyük bir oyun içi içerik sunmuş değil. Şirket, tüm oyuncuların ücretsiz olarak indirebileceği yeni bir DLC geliştiriyor. Bu DLC ile birlikte Fallout 76, oyuncuları memnun edecek ilk oyun içi içeriğe kavuşmuş olacak.

Bethesda ayrıca gelecek güncellemelerle birlikte oyuna yeni görevler, oyun içi haftalık etkinlikler, yeni Vaults açma, yeni PvP modu, oyuncu satışı ve daha fazlasının geleceğini müjdeledi. Fallout 76, oyun içi hatalar nedeni ile büyük eleştiriler aldı. Bethesda, yeni içerikler ile oyunculardan bir anlamda özür dilemiş olacak.