Geçtiğimiz dönemlerde oldukça ekonomik kampanyalarla karşımıza çıkan Fanatical, yine oyuncuların yüzünü güldürecek bir işe imza attı.

Uygun fiyata sattığı Steam oyunu paketleriyle oyuncuları mutlu eden Fanatical, bir kampanya daha yaptı. Toplamda 1000 TL'lik ücretle satılan 15 adet oyunun toplam fiyatını 17 TL'ye indirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde de birçok kampanya ile karşımıza çıkan Fanatical, diğer benzeri sitelerden Steam kodu vermesiyle ayrılıyor. GOG gibi sitelerin oyun kampanyalarında oyunu PC'ye indirseniz de Steam hesabınızda göremiyorsunuz.

Fanatical Anthology Fantasy Bundle

Blood Knights

Lichdom Battlemage

Demonicon

GemCraft

RuneClassic

Blades of Time

Drakensang

Heroes of Annihilated Empires

Wizardy 6 & 7

Etherlords 1/2

Knights and Merchants

Inquistor

Numen: Contest of Heroes

Daha önce de yaptığı kampanyalarla dikkat çeken Fanatical'ın bu paketine sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.