Uygun fiyata sattığı Steam oyunu paketleriyle oyuncuları mutlu eden Fanatical, bir kampanya daha yaptı. Toplamda 1000 TL'lik ücretle satılan 15 adet oyunun toplam fiyatını 17 TL'ye indirdi.
Geçtiğimiz dönemlerde de birçok kampanya ile karşımıza çıkan Fanatical, diğer benzeri sitelerden Steam kodu vermesiyle ayrılıyor. GOG gibi sitelerin oyun kampanyalarında oyunu PC'ye indirseniz de Steam hesabınızda göremiyorsunuz.
Fanatical Anthology Fantasy Bundle
- Blood Knights
- Lichdom Battlemage
- Demonicon
- GemCraft
- RuneClassic
- Blades of Time
- Drakensang
- Heroes of Annihilated Empires
- Wizardy 6 & 7
- Etherlords 1/2
- Knights and Merchants
- Inquistor
- Numen: Contest of Heroes
Daha önce de yaptığı kampanyalarla dikkat çeken Fanatical'ın bu paketine sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.