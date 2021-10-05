Çinli Şirket Fantasia, Borç Batağına Saplandığını Açıkladı

Yaklaşık 300 milyar dolarlık borcunu toparlamakta zorlanan Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin ardından şimdi de Fantasia borçlarını ödeyememeye başladı. Şirket, dün yapması gereken tahvil ödemesini yapamayınca notu bir anda B seviyesinden CC- seviyesine düştü.

Çin'in en güçlü ve "en borçlu" gayrimenkul şirketi olarak bilinen Evergrande, uzun bir zamandır yapması gereken ödemeleri yapamadığı için piyasanın gündeminde yer alıyordu. 300 milyar dolarlık borca sahip şirketin iflas etmesi bekleniyordu ve hatta geçtiğimiz günlerde şirketin hisse işlemleri Hong Kong Borsası'nda durduruldu.

Küresel bir krizin ilk adımlarını gösterme niteliğine sahip bu olayın ardından şimdide yine başka bir gayrimenkul şirketi olan Fantasia'nın borçlarını ödeyemediği ortaya çıktı. Şirket, borsaya yaptığı açıklamada en son tahvil ödemesini yapamadıklarını bildirdi.

Fantasia'nın yaklaşık 13 milyar dolar borcu var

Fantasia'nın gücü Evergrande kadar büyük değil ancak özellikle gayrimenkul yatırımcıları, bu olayın bir domino taşı etkisi yaratıp tüm sektörü etkileme ihtimaline karşın büyük bir endişe duyuyor.

Toplam borcu 13 milyar dolar olarak hesaplanan Fantasia'nın hisseleri, 9 Eylül'den bu yana işlem görmüyor. Şirketin bu zamana kadarki notu B iken, 205,7 milyon dolarlık borcu ödeyemedikten sonra C-- seviyesine düşmüş durumda.

Yapılan bir diğer açıklamada ise Fantasia'nın tahvil ödemesi yapamadığına dair belgeleri daha önce açıklanan finansal raporlarına dahil etmediği ve bunun da şirkette görünenden çok daha ciddi bir likidite sorunu olabileceği belirtildi.