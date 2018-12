Harry Potter evreninin geçmişini anlatmak amacıyla yola çıkan Fantastik Canavarlar serisinin ilk filminin başarısının ardından gelen ikinci film hayal kırıklığı yaşattı.

Harry Potter evreninin geçmişini anlatan ilk film olan Fantastic Beasts and Where to Find Them, (Fantastik Canavalar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?) genel olarak hayranlar tarafından sevilmiş ve gişede yaklaşık 815 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi başarmıştı. İzleyenlerin beğenisi filmin puanlarını da yansımıştı, film IMDb’de 7.3, Rottentomatoes’da %79, Metacritic’te 7.3 puan almıştı. Film sadece hayranlar değil eleştirmenler tarafından da beğenilmişti, filmin eleştirmen puan ortalaması Rottentomatoes’da %74, Metacritic’te ise 66.

Zaten bir seri olarak planlanan HP öncesi filmler için elde edilen bu başarı, yapımcısını devam filmi konusunda daha da iştahlandırdı. İlk filmden iki sene sonra gelen Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, (Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları) hem hayranlarını hem de eleştirmenleri hayal kırıklığına uğrattı.

200 milyon dolarlık bütçe ayrılan film, dünya genelinde 615 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde edebildi. İzleyicilerden de geçer not alamayan filmin IMDb, RT ve MC puanları sırasıyla 6.8, 6 ve %60’larda kaldı. Eleştirmen tarafında da 52 ve %38 gibi düşük skorlar elde edebildi.

Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla elde ettiği bu başarısızlık, kesinlikle bir fiyasko olarak görülürken ilk iki filmin yönetmeni olan David Yates ile üçüncü filmde çalışılması beklenmiyor. Her ne kadar kâr ettirse de hem gişede hem de film skorlarında yaşanan bu düşüş sonrası Warner Bros., üçüncü filmde yönetmen koltuğunu başkasına emanet edecektir.