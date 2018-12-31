Faraday Future ve Çinli Yatırımcısı Arasındaki Savaş Bitti

Geçtiğimiz dönemlerde zor zamanlar yaşayan Faraday Future firması, yatrımcısı olan Evergrande firması ile mahkemelik olmuştu. Yaptıkları anlaşma neticesinde, birbirlerine açtıkları davaları iptal ettiler.

Elektrikli araç girişimi olan Faraday Future ve Çin’li yatırımcısı Evergrande Holding arasındaki savaş bitmek üzere. Evergrande yaptığı açıklamada, 2 milyar dolarlık yatırımı yeniden yapılandıracağını açıkladı. Hong Kong borsasına yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan anlaşma gereği Evergrande Holding, Faraday Future üzerinde tam yetkiye sahip olacak ve iki firma birbirlerine açtığı davaları sonlandıracak.

Faraday Future girişimi başlangıçta yaşadığı zorlukları aşmak için bir destek kredisi alacak. Yaşadığı zorlukların en büyüğü son dönemde parasının tamamen bitmesi diyebiliriz.

Faraday Future, herhangi bir somut ürün ortaya koymadığı için firmanın henüz nakit akışı yok ve gerekli çalışmaları yapabilmek için paraya ihtiyacı var. Evergrande’nin, Faraday Future üzerindeki hisse oranı sahipliği %45 den %32 ye düşürülecek. Orjinal anlaşma son buldu ve şimdi bu anlaşma yürürlükte.

Geçtiğimiz dönemde yürütülen davalara bakacak olursak, Faraday firmasının eylül başında 18 milyon dolar nakiti vardı. Şu an ise tedarikçilerine 59 milyon dolar borcu var ve aylık olarak 8 milyon dolar ödemesi var. Ayrıca eylül ayında işten çıkartmalar ve maaşlarda yüzde yirmi kesintiye gidildi. Ayrıca Ekim ayında şirketin iflas ettiğini söyleyen kurucu ortak da istifa etti.