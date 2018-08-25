IMDB Top 500 listesine girmeyi başaran Farah Zeynep Abdullah, Türkiye’de en yüksek puan alan oyuncu olmayı başardı.

Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en genç ve popüler oyunculardan biri olan Farah Zeynep Abdullah, IMDB’de rekor kırmayı başardı. Dünyanın en büyük sinema veritabanı olarak kabul edilen Internet Movie Database (IMDB), film, senarist, oyuncu, yönetmen gibi kişileri listeliyor. “Starmetre” olarak adlandırılan listede, oyunculara puan veren kullanıcılar, en beğenilen kişileri belirliyor.

IMDB kullanıcıları, şimdi de Farah Zeynep Abdullah’a yüksek puan vererek bir Türk oyuncunun elde ettiği en yüksek puanı almasını sağladı. Ağustos 2018 verilerine göre, Farah Zeynep Abdullah IMDB’de TOP 500 listesine girerek 407’inci sırada yer aldı.

IMDB Ağustos 2018 sonuçlarına göre dünyanın en iyi oyuncular listesine giren Farah Zeynep Abdullah, daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura, Gülizar gibi yapımlarda yer almıştı. Farah’ın bu başarısından önce Tuba Büyüküstün de IMDB listesinde Türk oyuncular arasında birinci olarak globalde ilk 1000 oyuncu arasına girmişti. Listede yer alan diğer Türk oyuncular ise Meryem Uzerli, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Çağatay Ulusoy, Cansu Dere, Cem Yılmaz, Haluk Bilginer, Burak Özçivit gibi isimler oldu.

IMDB’de dünya çapında en yüksek puan alan oyuncuların ilk beş sırası ise Debby Ryan, Ruby Rose, Lily James, Rebecca Ferguson ve Dallas Roberts oldu.