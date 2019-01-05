Zombi Hücreleri Öldürmek Anksiyete'yi Azalttı

Son araştırmalar sonucunda farelerin beynindeki yarı faal hücreleri öldürmenin anksiyetik davranışlarda bir azalmaya yol açtığı bulundu.

Obez farelerin beyinlerinde normalden farklı olan durumlar mevcut, eğer bu durum insanlarda da görülürse anksiyetenin bir türünün tedavisi konusunda bir hedef niteliğinde olabilir.

Bilim insanları, obeziteyi anksiyete ve depresyon gibi bir takım nöropsikiyatrik hastalıkla bağdaştırdı ancak bu bağlantının aslı hala tam olarak anlaşılamadığı için tedavi pek de kolay değil.

Yeni araştırmanın sonucunda cevabın ‘zombi hücrelerinin’ sayılarındaki fazlalık olabileceği bulundu.

Newcastle Üniversitesi’ndeki bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, denek fareleri kullanarak kilolu farelerin beyninde, anksiyeteyi kontrol eden bölgedeki zombi hücrelerin daha fazla olduğunu tespit ettiler. Daha da ilginç olan şey ise bu hücreler çıkarıldığında farelerin eskisi kadar anksiyetik davranış sergilemedikleriydi.

Hedef haline gelmiş olan zombi hücreleri, beynin belirli bölgelerinde oluşan ve bölgedeki normal çalışan bölgelere zarar veren yarı faal hücrelerdir. Önceki araştırmalara göre bu hücreler diyabet ve kas zayıflığı gibi farklı yaşlılık belirtilerini destekleyebilir. Son araştırmaların sonucundaysa obezite ve anksiyete konusuna da ciddi bir katkıda bulundukları ortaya kondu.

Şu an için lipit üretimi ve bu hücreler arasındaki bağlantısı tam olarak çözülmüş olmasa da araştırmacılar zombi hücreleri öldüren bir ilacı farelere enjekte ettiklerinde yağ hücrelerinin de yok olduğunu ve normal hücre büyümesinin devam ettiğini gözlemledi. Aynı zamanda fareler anksiyetik davranışlarında bir düşüş gösterdi.

Şu an için beynin belirli bölgelerindeki zombi hücrelerini öldürmenin bir yöntemi olmadığı için insan üzerindeki deneyler gerçekleştirilemiyor. Aynı zamanda insanlar üzerinde denemeler yapmadan önce yapılması gereken birçok araştırma da mevcut.

Her ne olursa olsun, anksiyetenin sebepleriyle ilgili bir hedef belirlemek anksiyete konusunda büyük bir gelişme oldu.