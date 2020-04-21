Farklı Büyüklükte İki Kara Deliğin Birleşmesi Gözlemlendi

Kara delikler üzerinde uzun süredir çalışma gerçekleştiren bilim insanları, ilk defa farklı boyutlardaki iki kara deliğin birleşmesini gözlemlediklerini duyurdular. Kara delik çarpışması, hem çok nadir hem de gözlenmesi fazlasıyla zor bir doğa olayı olarak biliniyor.

Bilim insanları, uzun bir zamandır yerçekimi dalga dedektörleri kullanarak kara deliklerin birleşmesini inceliyorlar. Bilim insanları, geçtiğimiz yıl bir kara delik birleşmelerinden elde ettikleri verileri incelerken bu zamana kadar elde edilen sinyallere benzemeyen bir kara delik çarpışması sinyali ile karşılaştılar.

Bu zamana kadar gözlenen kara delik birleşmelerinde genellikle birbiri ile eşit büyüklükte kara deliklerin birleştiğini gözlenmişti. Ancak geçtiğimiz sene elde edilen bir sinyalde, biri diğerinden üç veya dört kat daha büyük olan iki kara deliğin birleştiği tespit edildi.

İlginç kara delik birleşmesini tespit eden İnterferometre Yerçekimi Dalga Gözlemevi’nden (LIGO) bilim insanları, 18 Nisan’da keşiflerini Amerikan Fizik Derneği’nin çevrimiçi toplantısında diğer bilim insanları ile paylaştılar.

Daha önce gözlenen 10 kara delik birleşmesi sinyaline uymayan yeni sinyal

Kara delik birleşmesi keşfini Chicago Üniversitesi’nden Maya Fishbach sundu. Keşiflerinin beklenmedik bir gözlem olduğunu söyleyen Fishbach, keşiflerindeki sinyalin diğer 10 kara delik birleşmesi sinyali ile örtüşmediğini belirtti.

LIGO’yu kullanan bilim insanları 2015 ve 2017 yıllarında yürüttükleri iki çalışmada 10 kara delik birleşmesini incelediler. Yapılan çalışmada, yaklaşık aynı boyutta kara deliklerin çarpışarak birleştiği görülmüştü. LIGO ile 2019 yılında yeni çalışmada ise diğer 10 birleşmeden farklı bir birleşme sinyali tespit edildi.

Almanya’daki Max Planck Kütle Fiziği Enstitüsü’nden LIGO bilim insanı Frank Ohme, “Daha önce birkaç ikili kara delik birleşmesi tespit etmiştik. Ancak daha önce bir kara deliğin kendisinden dört kat büyük bir kara delikle birleştiği bir zaman olmamıştı” dedi.

Büyük kara deliğin kütlesi, Güneş’in kütlesinin 30 katı

Açıklanan keşifteki kara delikler Dünya’dan yaklaşık 2.4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Fishbach, kara deliklerden küçük olanının Güneş’in kütlesinin yaklaşık sekiz katı olduğunu, büyük olan kara deliğin ise Güneş’in kütlesinin yaklaşık 30 katı olduğunu açıkladı.

LIGO bilim insanlarının yeni keşfi, bilim insanlarını kara deliklerin nasıl eşleştiğini daha iyi anlamalarını sağlayacak. LIGO’nun benzeri olan Avrupa’daki Virgo’da veri analizi koordinatörü olan Giancarlo Cella, keşfin bu tür sistemlerin varlığını kesinleştirdiğini söylüyor.

Maya Fishbach, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaları kesintiye uğramadan önce LIGO ile yapılan üçüncü çalışmada 50’den fazla tespitten oluşan önemli bir veri setini elde ettiklerini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle gözlem çalışmasına ara veren bilim insanları LIGO’nun elde ettiği son verileri analiz ediyorlar. Farklı büyüklükte iki kara deliğin birleşmesine benzer birleşme verileri bu verilerin arasında da yer alıyor olabilir.

Çarpıcı bir şekilde iki kara deliğin asimetrik birleşmesi, bilim insanlarının kara delik çiftleri üzerine yeniden düşünmesine neden oldu. Şimdi verileri inceleyen bilim insanları, benzer şekilde karşılarına çıkacak sinyalleri bekliyorlar. Fishbach, gözlemledikleri bu tek olayın, kara delik birleşmelerinin anlaşılması konusunda büyük bir adım olduğunu söyledi.