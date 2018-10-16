YouTube’da Trendler girdabına girememiş, ancak buna rağmen son derece kaliteli ve değerli içerikleri listelediğimiz Webtekno Trendler köşesine hoş geldiniz. Sizin için bu hafta yayınlanmış, hak ettiği değeri görmesi gereken 10 farklı videoyu listeliyoruz.

Geçtiğimiz hafta başlattığımız Webtekno Trendler serisiyle, YouTube’un dipsiz kuyularından çıkardığımız videoları sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. YouTube'da her konuda eğlenceli, öğretici, nitelikli videolar yayınlanıyor. Bu videoları bulmak için dizi fragmanlarından veya kesitlerinden, birbirinden gereksiz video bloglardan sıyrılmak gerçekten vakit istiyor.

Lafı çok fazla uzatmadan, haftanın en dikkat çekici ve izlenmesi gereken 10 videosuna yakından bakalım:

İstanbul Teknik Üniversitesi CBILAB / 3 Boyutlu Yazıcı ile hayat kurtarmak:

İTÜ öğrencilerinin üyesi olduğu CBILAB, kendi adına bir YouTube kanalına kavuştu. Yine öğrenciler tarafından yönetilecek olan bu kanalda, kulüp bünyesinde geliştirilen yeni teknolojiler tanıtılacak.

Boston Dynamics / Robot Atlas'ın yeni becerileri:

Dünyanın en gelişmiş robotik teknolojileri firması olan Boston Dynamics, en gelişmiş robotlarından olan Atlas'a yeni akrobatik yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Bu videoda, Atlas'ın çapraz atlama üzerine artık insanlara çok yakın becerilere kavuştuğunu izliyoruz.

Barış Özcan / Kendi kendini yok eden 8 milyon TL'lik tablo:

Popüler sokak sanatçısı Banksy tarafından resmedilen, ünlü balonlu kız figürü bir açık arttırmayla yeni sahibine kavuştu. Tam da kavuştuğu sırada yaşananlar internetin gündemine oturdu. Barış Özcan ile birlikte, bu tablonun diğerlerinden ne farkı olduğuna daha yakından bakma fırsatı yakalıyoruz.

Filme Gitmeden Önce / Facebook dizisi:

Facebook, ilk dizisini ücretsiz olarak dizi adıyla açtığı Facebook sayfası üzerinden yayınladı. Günümüz teknoloji devlerinin sinema ve dizi dünyasındaki faaliyetleri artıyor. İlk Facebook dizisinin başrolünde, Avengers serisiyle tanıdığımız Elizabeth Olsen var.

Post42 / Base 42 gitti, yerine Post42 geldi:

Geçtiğimiz yıl yakaladıkları başarılı çıkışın ardından, YouTube Türkiye'nin en iyi eğlence ve oyun kanallarından olan Base42, Post42 adıyla ikinci sezona başladı. Kanalın ilk videosu da yayınlandı.

Call of Duty Black Ops IV / Zombie oyun modu fragmanı:

Oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden olan Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops IV, seri tarihinin en iyi açılışlarından birisini yaptı. Oyunun klasikleşen zombi modu için yayınlanan bu fragman, neler vadedildiğini gösteriyor.

Sony Filmleri Türkiye / Örümcek-Adam Örümcek Evreninde fragmanı:

Örümcek Adam karakterine ilişkin uzun süredir hazırlık aşamasında olan Sony yapımı bu animasyon, karakterin çoğu filminden daha kaliteli gözüküyor. Filmde farklı evrenlerdeki Örümcek Adamlar bir araya geliyorlar. Bunlardan birisinin, beyaz perdedeki ilk Örümcek Adam serisinde yer alan Peter Parker olabileceği söyleniyor.

Sunay Akın / Küp - Uzaydaki 3 köpek

Sunay Akın'ın kişisel YouTube kanalında devam ettiği Küp serisine, bu kez uzaya gönderilen 3 köpeğin hikayesi konu oldu.

CNN Türk / Teknoloji Her Yerde - Cem Yılmaz:

CCN Türk televizyonunun haftalık olarak yayınladığı Teknoloji Her Yerde programına konuk olan Cem Yılmaz, son teknolojik gelişmeleri kendi tarzıyla yorumluyor.

SciNews / Soyuz MS-10 roketinin felaketin eşiğinden dönülen kazası:

11 Ekim'de Kazakistan'dan fırlatılan ve Rus kozmonotu Alexey Ovchinin ile NASA astronotu Nick Hague'yi taşıyan Soyuz MS-10 roketinin amacı Uluslararası Uzay İstastonu'na ulaşmaktı. Roket, bir tür takviye sorunu nedeniyle kaza geçirdi. Ovchinin ve Hague, kazadan kurtulup Kazakistan'a geri iniş yaptılar.