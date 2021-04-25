Aşı Olanlar Hasta Olmasalar Bile Virüsü Yaymaya Devam Ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşı olan kişilerin virüs taşıma ve yayma riski ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın'a göre, aşı olan kişiler hasta olmasalar bile virüsü yayma riski taşıyorlar.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek ve hayatı yeniden normale döndürmek için aşı çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Ancak aşılar ile ilgili bir yandan devam eden bazı tartışma konuları da var. Özellikle koruma oranları ve yan etkileri gibi bazı konu başlıkları, bu tartışma konularının başında geliyor.

Aşılar ile ilgili gündeme gelen bir diğer konu ise aşı olan kişilerin virüsü taşımaya devam edecek olması. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşı olan kişilerin yalancı güvene kapılmadan tedbirli ve özenli davranmaları gerektiğini ifade etti.

'Yapılan aşılar virüsü boğazımızda taşımaya engel değil':

Yaptığı açıklamada aşı olan kişilerin virüsü boğazlarına alıp taşıyıcı olarak yayma riskleri olduğunu ifade eden Aydın'ın açıklamalarına göre uygulanan aşılar virüsün boğaza alınmasını ve burada taşınarak yayılmasını engellemiyor.

Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs bulaşan insanların hepsi hasta olmuyordu. Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve 'süper bulaştırıcı' oluyordu. Kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve 'süper bulaştırıcı' olarak kalıyordu. Bu kişiler toplumda vardı. O yüzden test sayılarını çoğaltın, süper bulaştırıcıları yakalayın ki topluma virüs dağıtmaya devam etmesin. Şimdi geldiğimiz noktada, aşı olan vatandaşlarımız da tıpkı süper bulaştırıcılara benzer şekilde kendi hasta olmadıkları halde mikroorganizmayı boğazlarında taşıyıp başkalarına bulaştırabilirler. Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım. Virüsü alıp başkalarına taşıyabiliriz. Yapılan aşılar, boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil" ifadeleri ile aşı olan kişileri de dikkatli davranmaları konusunda uyardı.

Ülkemizde özellikle son birkaç haftadır devam eden vaka artışlarında yaygın olan varyantın İngiliz varyantı olduğunu biliyoruz. Açıklamasında bu konuya da değinen Aydın, "Ama bunun dışında Güney Afrika ve Güney Amerika varyantlarının az sayıda da olsa var olduklarını biliyoruz. Bu virüslerin bulaşıcılığı hem artırdıkları hem de Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının aşıdan az etkilendiklerini biliyoruz. Aşılı olsanız da zaten boğazınıza yerleşecek virüse karşı savunmanız yok anlamındadır. Bu risk yüksektir ve aşılı ile aşısız kişilerin bir araya gelmesi durumunda virüsün bulaşabileceğini unutmamak gerekir" ifadeleri ile farklı varyantların getirdiği farklı koşullara karşı da tedbirli olmamız gerektiğini söyledi.