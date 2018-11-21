7 Kasım 2017’de uzaya gönderilen MOHAMMED VI-A gözlem uydusunun ardından Fas, ikinci bir uyduyu yörüngeye yerleştirmiş durumda.
Thales Alenia Space Şirketi’nin paylaştığı video kaydına göre, uydu yerel saatle 02.42’de Fransız Guayanası’ndaki Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada yüksek çözünürlükte fotoğraf çekme özelliğine sahip uydunun fırlatma roketinden ayrılmasının 55 dakika sürdüğü aktarıldı.
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Yüksek çözünürlüklü gözlem uydusunun haritalama, arazi inceleme, gözlem, bölgesel kalkınma, tarımsal gözlem, doğal afetlerde can kaybının önlenmesi ve yönetimi, çölleşmenin izlenmesi, sınır ve kıyı gözetimi gibi alanlarda kullanılması bekleniyor.