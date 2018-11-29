Fast and Furious: Takedown, Android ve iOS İndir

Mobil platformun sağlam yarış serilerinden olan Fast and Furious'un yeni oyunu Takedown, mağazalardaki yerini aldı.

Her ne kadar geçmişten beri Asphalt serisinin yarış türünde dominasyonuna şahit olsak da Android ve iOS için sağlam yarış oyunlarıyla da karşılaşıyoruz. Bu yapımlardan biri olan Fast & Furious serisinin yeni oyunu Takedown, nihayet oyuncularla buluştu.

Yukarıdaki videodan tanıtımını izleyebileceğiniz oyun, sizin de taktir edeceğiniz üzere grafik kalitesi olarak Asphalt'ın bayağı gerisinde kalmış. Ancak birçok farklı oyun modu ve araç seçeneği ile sizleri bir süre oyalamayı başaracaktır.

Görev bazlı işleyen hikaye ile keyifli saatler yaşayabileceğiniz Fast & Furious: Takedown'ı hemen aşağıdaki linklerden cihazınıza kurabilirsiniz.