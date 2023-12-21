Merkez Bankası, 7/24 para transferi yapmamıza olanak tanıyan FAST uygulamasındaki üst limitin artırıldığını duyurdu. Artık işlem başına 50 bin TL'ye kadar para aktarımı yapmak mümkün olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2021 yılının başında Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) uygulamasını hayata geçirmişti. Çok işe yarayan bu uygulama, kullanıcıların günün her saatinde para transferi yapmasına olanak tanıyordu. Bugün ise FAST’ı kullananları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, FAST üst sınırının 50 bin TL’ye yükseltildiği duyuruldu. Hâlihazırdaki limitin 20 bin TL olduğunu belirtelim.

Yeni limit, bugünden itibaren geçerli olacak

Yapılan açıklamaya göre 50 bin TL limiti, 21 Aralık, yani bugün itibarıyla kullanılmaya başlayacak. Yani vatandaşlar, günün her saati 50 bin TL’ye kadar para aktarımını tek bir FAST işlemiyle yapabilecek. Merkez Bankası, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL’ye kadar işlem yapılabileceğini söylüyor.

50 bin TL’lik yeni limitin tek bir işlem için olduğunu belirtelim. Yani 50 bin TL’den fazla para göndermek isteyenler, iki farklı FAST işlemi yaparak bunu gerçekleştirebilecek.

Merkez Bankası, FAST üst sınırını en son Ocak 2023’te güncellemişti. 5 bin TL olan sınır, bu değişiklikle 20 bin TL’ye çıkartılmıştı.