GS SK Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testlerinin negatif çıktığını ve yakında taburcu olacağını duyurdu. Ancak Terim'in kızı, test sonuçlarının henüz gelmediğini ve haberin doğru olmadığını açıkladı.

Yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan kafa karıştırıcı haberler geldi.

Önce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi. Üner, ilk tweetinde "EVEEEET NEREDE KALMISTIK?" deyip Terim ve Albayrak'ın fotoğrafını paylaştıktan sonra, ikinci bir tweette ikilinin test sonuçlarının negatif çıktığını ve çok yakında taburcu edileceklerini söyledi.

Tunç Üner'in tweetleri şöyle:

Ancak daha sonra Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, haberin doğru olmadığını Twitter hesabından duyurdu. Buse Terim Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" mesajını paylaştı.

Öte yandan Abdurrahim Albayrak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada test sonuçlarının henüz gelmediğini söyledi. Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim." dedi:

Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, daha önce katıldığı bir televizyon programında Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili olarak "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" şeklinde yanıt vermişti.

Spor camiası da koronavirüs salgınından hayli etkilendi. Liglerin ertelenmesinin yanı sıra, bazı takımlardaki oyuncularda COVID-19 tespit edildi. Son olarak Fenerbahçe Beko'daki 1 oyuncu, 1 teknik çalışan ve 2 idari çalışanın koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.