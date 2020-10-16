Faturalarını Ödemeyen Tesla'nın Almanya'da Suları Kesildi

Almanya'da inşaatı devam eden Gigafactory Berlin'in su faturalarını ödemeyen Tesla, suların kesilmesi nedeniyle çalışmaları durdurmak zorunda kaldı. Bu küçük çaplı kriz, Tesla'nın su dağıtım şirketiyle bir su tedarik anlaşması imzalamasıyla sona erdi.

Elektrikli otomobil sektörünün en dikkat çeken şirketlerinden Tesla, Avrupa’daki ilk üretim tesisi ‘Gigafactory Berlin'i adından da anlaşılabileceği üzere Almanya’nın başkentine inşa ediyor. Fakat Gigafactory Berlin'in inşaatı, inanması güç bir sebep nedeniyle geçici olarak durdurulmak zorunda kalındı.

Aktarılan bilgiye göre Tesla, inşaatı devam eden Gigafactory Berlin’in su faturalarını düzenli ödemek konusunda pek başarılı değil. Su dağıtım şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), Tesla’nın tüm uyarılara rağmen biriken su faturalarını ödememesinin ardından Gigafactory Berlin’in sularını kesti.

Bir Wasserverband Strausberg-Erkner sözcüsü, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Tesla’ya fatura borcunu ödemek için verdikleri sürenin dolduğunu ifade ederken, “Tesla’ya diğer müşterilerden farklı davranamayız.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak gelen bilgilere göre Tesla, fatura borcu nedeniyle Gigafactory Berlin'de çalışmaların durmasının ardından Wasserverband Strausberg-Erkner ile masaya oturdu ve Gigafactory Berlin için bir su tedarik sözleşmesi imzaladı. Çalışmaların geçici olarak da olsa durmasının Gigafactory Berlin’in inşaatını ne kadar geciktireceği ise bilinmiyor.