Fazla Çikolata Tüketmek Ömrünüzü Uzatabilir mi?

Bir çok insanın tüketmekten keyif aldığı çikolata, uzun yaşamamızı sağlayabilir mi?

Günlük hayatta tükettiğimiz çoğu besin, sağlığımız için çok faydalı bileşenler içeriyor. Hatta kimi besinler tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılarak insan sağlığına ciddi derecede yardımcı oluyor.

MailOnline raporlarına göre, hepimizin çok sevdiği ve tüketmekten keyif aldığımız çikolata, yaşlanmayı geciktirici etkilere sahip. Çikolata, çay ve kahve hücre hasarına karşı savaşmaya yardım eden antioksidan polifenolleri içerir ve kanserden Alzheimer’a kadar birçok hastalığın kaynağı olan içsel stresi ortadan kaldırmaya da yardımcı olur.

Erlangen-Nuremberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, çikolatanın içerdiği çinko polifenol aktivasyonunun, hücreleri atık ürün olarak üretilen bir gaza karşı koruduğunu buldular. Bir kişinin DNA'sına zarar verebilen bu atık gaz, oksidatif stres ve yaşlanmada anahtar rol oynadığı düşünülmektedir. Polifenoller kendi başına bu zararlı gazı ortadan kaldıramazlar, ancak çinko ile birleştiğinde bir “mega kompleksi” oluştururlar ve bu zararlı gazı yok edebilirler.

Araştırmacılar ayrıca kakaoda, flavonoid olarak adlandırılan, kan damarlarının sağlığına yardımcı olan ve enflamasyonu azaltan doğal bileşikler olduğunu iddia ediyorlar. Bununla birlikte uzmanlar çikolatanın fazla tüketilmemesi konusunda da uyarıyor, çikolatayı aşırı tüketmek kalp yetmezliği riskini de beraberinde getiriyor.