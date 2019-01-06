Fazla Isınan Dizüstü Bilgisayarınızı Nasıl Soğutursunuz?

Dizüstü bilgisayarınız olağandan çok daha fazla ısınıyorsa bunun için oldukça pratik çözümler üretebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarların ortak sorunlarından biri aşırı derecede ısınması ve zaman zaman kendini kapatmasıdır. Önemli bir çalışmanın veya keyifle oynadığınız oyunun en heyecanlı yerinde bilgisayarınızın kapanması herkes için sinir bozucu bir sorun... Ancak bu problemi küçük çözümlerle bertaraf edebilirsiniz.

1. Dizüstü Bilgisayar Neden Isınır ve İlk Adımlar Neler?

Aslında bunun çok basit bir açıklaması var: Yetersiz soğutma. Fanların arızalı veya işlevini yitirecek kadar pislenmiş olması, CPU'nun üzerindeki termal macunun zamanla yok olması gibi birçok neden sayılabilir. İlk yapmamız gereken bilgisayarın gerçekten de fazla ısınıp ısınmadığını, ısınıyorsa neden ısındığını kontrol etmek.

Bunun için buraya tıklayarak HWMonitor isimli uygulamayı indirebilirsiniz. Süreç sonunda CPU veya GPU'nun fazla ısınıp ısınmadığını öğrenmiş olacaksınız. Bu adım çok önemli nitekim bilgisayarın size 'sıcak' gelmesi aşırı ısındığı anlamına gelmiyor.

Eğer kontrol ettiğinizde bilgisayarınız fazla ısınıyorsa ilk yapmanız gereken bilgisayarı kapatmak, bataryayı çıkarmak ve üzerinizdeki statik elektriği boşaltmak. Her ihtimale karşı bir eldiven kullanmanız yararınıza olacaktır.

Bilgisayarın arka panelini söktükten sonra görebildiğiniz her yerdeki tozları yumuşak bir pamukla temizleyin. Eğer soğuk hava veren bir kurutma makineniz veya tersine çalışabilen bir süpürgeniz varsa bu da iş görecektir. Fazla ısınma CPU kaynaklıysa, termal macunu yenilemekte fayda var.

2. Bilgisayarınızı Sert ve Düz Bir Zeminde Kullanın

Çoğu dizüstü bilgisayar, düz olmayan zeminlerde ciddi soğutma sorunları yaşatacaktır. Bu anlamda kendinize bir dizüstü bilgisayar sehpası satın almanız yararınıza olacaktır. İlla ki bu iş için özel üretilen pahalı masalardan almanıza da gerek yok. Buraya tıklayarak göz atabileceğiniz, bambudan yapılmış bir masa da işinizi görecektir.

3. En Bilindik ve Etkili Çözüm: Soğutucu

Dizüstü bilgisayar soğutucuları eğer doğru tasarlanmamışsa işleri daha berbat hale getirebilir. Satın alacağınız soğutucunun hava akışını doğru bir şekilde dağıttığından emin olmanız gerekiyor. Sıcak hava yukarı doğru yükseldiği için satın aldığınız soğutucunun arada boşluk bırakacak ve sıcak havayı aşağı üfleyecek şekilde tasarlanmış olması lazım. Bununla birlikte ızgaralı bir dizüstü bilgisayarınız varsa pasif soğutucu denen, fansız ve güç tüketmeyen soğutuculara yönelmeniz gerekiyor.