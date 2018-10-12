Indiana Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karmaşık şifrelerinin gerçekten de işe yaradığını doğruladı.

Şifrelerin çalınması ve hesapta bulunan verilerin internet alemine yayılması olaylarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu konuda kullanıcıları bilgilendirmek isteyen doktora öğrencisi Jacob Abbott, UI CIO Daniel Calarco ve Professör L. Jean Camp'in yaptığı araştırma ile karmaşık şifrelerin çalınma oranlarının çok ama çok düşük olduğu kanıtlandı.

Yaptıkları çalışmayı "Şifrelerin Kullanımlarını Etkileyen Faktörler: Olay Çalışması" başlığı altında paylaşan ekip; 15 ve daha uzun karaktere sahip şifrelerin kullanıcılar tarafından diğer sitelerde kullanılamadığı, bu doğrultuda yeni bir şifre oluşturulacağı için şifre güvenliğinin en üst düzeye çıktığını belirtti.

Araştırma kapsamında üniversitenin veri bankasındaki e-mail adresleri ve şifreleri karşılaştıran ekip, sıkı şifre kurallarına sahip bir sistemin (en az 15 karakter sınırı ve diğer güvenlik önlemleri) daha güvenli olduğu sonucuna vardı.

Kısacası, uzun ve karmaşık parolalar gerektiren bir parola ilkesi oluşturmanın dolandırıcılık ihtimalini %99 oranında azalttığı belirtildi. Dahası, araştırmacılar, kullanıcıların adlarını şifrelere eklemelerini engellemenin de oldukça yararlı olduğunu saptadılar. Nihayetinde, dolandırıcılık riskini azaltmak için sıkı bir şifre politikasına sahip olmak hiç yoktan iyidir.