Fazla Tüketildiğinde Sağlığınızı Tehdit Eden 6 Gıda Ürünü

Dilimizde kalıplaşmış bir söz vardır, 'azı karar, çoğu zarar.' Bu söz günlük hayatta her tarafa uygulanabilir. Bu sefer ise, normal şartlarda zararsız olan ancak dozunu fazla abartırsanız sağlığınızı tehdit eden 6 gıda ürünü üzerinden örnekler vereceğiz.

Herkes günlük yaşantı sırasında bir ilaç veya gıda tükettiğinde fazla tüketim yapmadığı sürece zararsız olduğunu bilir. Ancak olur da denemek amaçlı dahi olsa bunu yaparsanız sonuçları gerçekten ağır olabiliyor. O yüzden, normal şartlarda tükettiğiniz her şeyde dengeyi iyi kurmanızı tavsiye ediyoruz. Bugün sizlere popüler yiyecekler üzerinden bir liste derledik. Bu liste, fazla yenildiği zaman sağlığınıza zarar verebilecek gıda maddelerinden oluşuyor.

Soya Sosu (1 Litre)

2013 yılında Amerika'da bir genç, arkadaşlarıyla 33 oz (yaklaşık 1 litre) soya sosu içip içemeyeceği konusunda iddiaya girdi. Bu iddiayı muhtemelen kazandı ancak sonuçları pek istediği gibi olmadı. Bir nöbet geçirdi ve ardından bilincini kaybetti. Doktorlar nedenini ağır dehidratasyon ve aşırı miktarda sodyum olarak belirledi. Vücutta aniden yaşanacak böyle bir dengelenme konusunda dikkatli davranmanız gerekir. Çünkü inme gibi sonuçlar doğurabilir.

Çay (16 Bardak)

2014 yılında 56 yaşındaki erkek bir hasta, çok fazla miktarda soğuk çay içtiği için böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı. Onun içtiği çay miktarı, içilmesi gerekenin yaklaşık 3 katı kadardı. 16 bardak çay içen hastanın böbrekleri ağır hasar almış durumda. Günlük içmeniz gereken maksimum çay miktarı 6 bardaktır. 6 bardaktan fazla siyah çay ciddi hasarlara sebep olabilir.

Hindistan Cevizi (3 Yemek Kaşığı)

1 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi, günlük anlamda almanız mantıklı olan bir ölçü. Ancak 3 kaşıktan daha fazlası halüsinasyonlara sebep olabilir.

Soda (23 Litre)

Ortalama bir erkek zehirlenmek için 23 litre kadar soda içmelidir. Bu miktar normal şartlarda su için bile fazla denilebilir. Soda, bildiğiniz üzere normalden çok daha fazla şeker içerir ve bir miktardan sonrası vücut açısından oldukça tehlikelidir.

Ton Balığı (180 Gram)

Hemen hemen herkes fazla tüketilen ton balığının tehlikeli olduğunu biliyor. Ancak, kimse buna neyin neden olduğunu bilmiyor. Ton balığı, diğer balık türlerine göre oransal olarak çok daha fazla cıva içerir. O yüzden ton balığı tüketirken oldukça dikkatli olunması gereklidir. 90 kilogram ağırlığında bir insanın gün içinde tüketmesi gereken maksimum ton balığı miktarı 180 gram. Bunu orantılayarak kendinize uygun hale çevirebilirsiniz.

Meyan Kökü (4 Gram)

2 hafta içerisinde 4 gramdan fazla meyan kökü tüketmek kalp problemlerine yol açabilir. Meyan kökü, glikozrizin - potasyum seviyelerinde düşüşe yol açan bazı kimyasallar barındırıyor. Potasyum seviyeniz azaldığı zaman, kan basıncınız artabilir. Bu da zamanla kalp yetmezliğine doğru yol alabilir.