11 Eylül Saldırılarının Şüpheli İsmi Yanlışlıkla Açıklandı

11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen saldırıda El Kaideli teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi yetkilin ismi 'yanlışlıkla' ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından açıklandı.

Yahoo News'in haberine göre FBI, 11 Eylül kurbanlarının aileleri tarafından açılan davalarda sunulan dosyalardan birinde, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinde 1999-2000 yıllarında görev yapan Mussaed Ahmed el Cerrah'ın ismini silmeyi unutarak olaya ilişkin en büyük sırlardan birini de ortaya çıkarmış oldu.

El Cerrah'ın 11 Eylül'de 'İkiz Kuleler' olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine intihar saldırısı düzenleyen El Kaide mensubu iki saldırgana yardım ettiği şüphesi, üst düzey FBI yetkilisi tarafından kaleme alınan ve bu hafta içi kamuya açılan mahkeme belgesi ile ortaya çıktı.

Belge'de, el Cerrah'ın şu anki yerinin bilinmediği ancak bu kişinin saldırganlara yardım etmek için ABD'den iki kişi ayarlamış olabileceğine dair suçlamalar bulunduğu belirtildi.

11 Eylül Saldırısı Kurbanları Sözcüsü olan Brett Eagleson ise saldırıyı araştıran FBI ajanlarının, Suud Büyükelçiliği ile saldırganlar arasındaki bağları gizlediğine dair ciddi bir delil olduğunu belirtti. FBI, Yahoo'nun yaptığı haber üzerine söz konusu belgeyi geri çekerek, yanlışlıkla dava dosyasına konulduğunu kaydetti.

11 Eylül 2001'de Ne Olmuştu?

ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan diğer uçak ise başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak kaydedilmişti.

11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Orta Doğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkiler almıştı.