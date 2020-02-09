ABD'den Çin'e Karşı Fikri Mülkiyet Hırsızlığı Konferansı

ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı, özel sektör ve üniversitelerle önemli bir toplantı yaptı. Toplantıda fikri mülkiyet alanındaki "Çin tehdidi" değerlendirildi. FBI, 1000'in üzerinde fikri mülkiyet hırsızlığının Çin bağlantılı olduğunu ileri sürüyor.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında süregiden gerginlik nedeniyle Washington'daki alarm durumu devam ediyor. ABD hükümet yetkilileri, Çin'in "fikri mülkiyet hırsızlığı" hakkında özel sektör ve akademiden temsilcilerle birlikte bir konferans düzenledi. "Çin Girişim Konferansı" (China Initiative Conference) adı verilen konferansta, Çin bağlantılı olduğu iddia edilen mülkiyet hırsızlığı değerlendirildi.

FBI ve Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından düzenlenen konferansta, özel sektör ve akademi Çin'e karşı uyarıldı ve harekete geçmeye çağırıldı. ABD'li yetkili John Demers'e göre, "Çin'den gelen tehdit gerçek, kalıcı, iyi organize edilmiş, iyi kaynaklara sahip ve yakın zamanda bir yere gitmeyecek." FBI Direktörü Christopher Wray de Çin'in ABD'nin enformasyon ve fikri mülkiyetine ve ekonomik gücüne yönelik en büyük uzun vadeli tehdit olduğunu ileri sürdü.

Nokia ve Ericsson'a yatırım çağrısı

FBI şefi, DOJ'nin 2018 yılında başlattığı Çin Girişim kampanyasından bu yana vakaların biriktiğini söyledi. FBI, 1000'in üzerinde Çin bağlantılı fikri mülkiyet hırsızlığı olduğunu ileri sürerken, şu an içinde bulunduğumuz mali yılda 19 kişinin Çin bağlantılı fikri mülkiyet hırsızlığı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Bir önceki mali yılın tamamında yapılan gözaltı sayısıysa 24'tü. Wray'in iddiasına göre, Peki yönetimi ekonomik merdivende yukarı tırmanmak için ABD'nin zararı pahasına hırsızlık yapıyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr'sa, ABD ve müttefiklerini Huawei'nin büyüyen 5G pazarına karşı Nokia ve Ericsson'a yatırım yapmaya çağırdı. Konferansta ABD'li yetkililerin yanı sıra Amerikan şirketlerinin yöneticileri ve CEO'larıyla üniversite hocaları da konuşma yaptı.

FBI Direktörü, Çin'in yalnızca savunma sektöründe hırsızlık yapmadığını, mısır üretiminden rüzgâr tirbününe, oradan da yüksek kalite medikal cihaz üreten şirketlere kadar her alanda hedeflerinin bulunduğunu ileri sürdü. Wray, Çin bağlantılı hackerların sadece ar-ge ya da yenilik çalmadığını, maliyet ve fiyat verilerini, iç strateji belgelerini, kişi bilgilerini (PII), kısacası Çin'e rekabet üstünlüğü verebilecek her şeyi hedeflediklerini savundu. FBI şefine göre Çin, üniversitelerdeki en ileri araştırmaları da hedef alıyor. Alabama Kuzey Bölge Savcısı Jay Town da Çin'in sadece büyük şehirlerdeki ya da teknoloji merkezlerindeki bilgileri değil, tüm ABD çapında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Çin Komünist Partisi şirket içinde hücre kuruyor iddiası

Konferansta, Çinli şirketlerle işbirliğinin yasa dışı olmamasına rağmen, bu tip ortaklıkların ABD teknolojisinin transferi anlamına gelebileceği söylendi. İddiaya göre çoğu örnekte Çinli şirketler, ortaklık sona erdikten sonra bile telif haklarını görmezden gelerek ilgili teknolojiyi kullanmaya devam ediyorlar. ABD'lilere göre, Çin ABD üniversitelerinin açık olmasını ve zayıflığını, ABD ekonomisininse açık olmasını kullanarak onlardan faydalanıyor. Wray, Çin Komünist Partisi'nin Çin'de faaliyet yürüten Amerikalı şirketlerin içerisinde parti hücreleri kurduğunu da ileri sürdü.

Üniversiteler hakkında da konuşan ABD'li yetkililer, Çin'in akademiyi hedefleyen "Binlerce Yetenek Planı" (Thousand Talents Plan) girişimini örnek gösterdi. Geçen ay, Harcard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölüm Başkanı'nın, Binlerce Yetenek Planı'na katılımı konusunda ABD'li yetkililere yalan beyanda bulunmakla suçlandığı hatırlatıldı.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre plan, Çin'in yüksek seviyeli bilimsel yetenekleri ülkeye çekmek için kullandığı bir araç ve Harvard örneğinde olduğu gibi, buradaki ar-ge faaliyet bilgileri Çin hükümetinin eline geçiyor olabilir.

FBI Karşı İstihbarat Bölümü Yardımcı Direktörü John Brown, şimdiye kadar ABD'nin yeterince aldatıldığını, ama artık uyandıklarını, bundan böyle inisiyatifi ellerine aldıklarını ve daha agresif davranacaklarını söyledi. ABD'li yetkililer, Çin hükümetinin fikri mülkiyet hırsızlığını ödüllendirdiğini ve yeni yöntemler denemeye başladığını da kaydettiler.