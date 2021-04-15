FBI'ın Bir Teröristin iPhoneunu Nasıl Kırdırdığı Açığa Çıktı

Washington Post, FBI'ın bundan 6 yıl önce gerçekleştirilen bir terör saldırısında kullanılan iPhone'un, Apple'a rağmen kilidinin nasıl açtırıldığını açığa çıkardı. Habere göre kurum, Avustralya Sidney merkezli bir siber güvenlik şirketinin kapısını çalmış ve işlerine de yaramayan veriler için 900 bin dolar ödeme yapmıştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 2015 yılında tarihinin en kanlı olaylarından bir tanesine tanık olmuştu. Syed Rizwan Farook isimli bir adam, San Bernardino isimli ilçede adeta katliam yapmış, 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. ABD hükümetinin "terörist" olarak ilan ettiği Farook, gerçekleştirdiği katliam sırasında ölü olarak ele geçirilmişti. Yıllar önce gerçekleşen bu olayla ilgili, dikkat çekici bir gelişme yaşandığı açıklandı.

Washington Post'ta yer alan bir habere göre FBI, yaşanan terör saldırısını açığa kavuşturabilmek için Farook isimli teröristin kullandığı iPhone üzerinde inceleme yapmak istemişti. Bunun üzerine Apple ile iletişime geçen FBI yetkilileri, ne yazık ki olumlu geri dönüş alamamışlardı. Hatta taraflar arasında bir de dava krizi patlak vermiş ancak bu davadan bir şey çıkmamıştı. Ele geçirilen son bilgiler, FBI'ın söz konusu iPhone'un kilidini nasıl açtırdığını gözler önüne seriyor.

Avustralya'da bile bilinmeyen Sidney merkezli bir şirketten yardım alınmış

Edinilen bilgilere göre FBI, 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırganın iPhone'unun kilidini kırabilmek için, merkezi Sidney'de olan ve Avustralya'da bile pek de bilinmeyen bir siber güvenlik şirketinin kapısını çaldı. "Azimuth Security" isimli şirketin o dönemlerdeki çalışanlarından bir tanesi olan David Wang, bu görevi üstlendi ve FBI, Wang aracılığıyla iPhone içerisindeki bilgilere ulaşmaya başardı. İfşa edilen anlaşma dosyalarına göre FBI, bu işlem için siber güvenlik şirketine 900 bin dolar ödemeyi kabul etmiş.

Washington Post, süreçte neler yaşandığını da anlatıyor. Buna göre David Wang, teröristin telefonuna girebilmek için tek seferlik bir istismar zinciri oluşturuyor. "Condor" olarak isimlendirilen bu istismar zinciri, telefondaki verilere hiçbir şekilde zarar gelmeden sisteme sızılmasını sağlıyormuş. FBI ile birlikte çalışan Wang, Condor sayesinde Syed Rizwan Farook'un telefonundaki verilere ulaşmayı başarıyor. Ancak bu kez de elde edilen veriler ile beklentiler birbirini tutmuyor. Zira teröristin uluslararası terör örgütleriyle herhangi bir bağı tespit edilememiş durumda.

San Bernardino'da gerçekleştirilen saldırının üzerinden 6 yıl geçti. FBI ise bundan 5 yıl önce, saldırgana ait iPhone'u kırdırmak istedi. Apple'ın FBI'a yardımcı olmaması üzerine farklı yollar arayan yetkililer, aradıklarını bulmuş olsalar da bugüne kadar bu olayla ilgili neler yaşandığı bilinmiyordu. Washington Post, yaşanan olayın üzerinden 5 yıl geçmiş olsa da elde ettiği bulgularla, Apple ve FBI arasındaki gerilimin temeline inmiş oldu. Neticede Apple, FBI'a doğrudan yardım edebilecek olsa da böyle bir şeye yanaşmamış ve FBI, bu olay nedeniyle yaklaşık 1 milyon dolar kaybetmişti...