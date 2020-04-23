Mikro Titreşim Teknolojisiyle Dokunma Hissi Kazanılabilir

Trafik kazası nedeniyle felç olan bir adam, akıllı telefon kullanıcılarının aşina olduğu mikro titreşim teknolojisi sayesinde dokunma hissini geri kazanmayı başardı. Tedavinin denendiği kişi, %100'lük bir iyileşme sağlamadığını ancak gelinen noktanın 'inanılmaz' olduğunu söylüyor.

Ağır omurilik hasarlarından sonra dokunma sinyalleri beyne gitmeye devam eder ancak o kadar zayıflardır ki algılanabilecek seviyenin altındadır ve bu nedenle insanlar bu sinyalleri hissedemez. Bilim insanları, bir beyin/bilgisayar arayüzünü kullanarak bu beyin sinyallerini güçlendirmenin bir yöntemini keşfettiler.

28 yaşındaki Ian Burkhart, bir trafik kazası sonucu felç olmuştu. Burkhart'ın dokunma hissini geri getiren tedaviye ilham olan teknolojiyse akıllı telefon kullanıcılarının aşina olduğu bir teknoloji. Akıllı telefonunuzun ekranına dokunduğunuzda bir tuşa basıyormuşsunuz hissini yaratan mikro titreşim teknolojisi, bu tedavide kullanılan yönteme benziyor.

'%100 değil ama işe yarıyor'

Burkhart, dokunma hissinin geri gelmesini 'inanılmaz' olarak nitelendirirken felç olmuş elindeki dokunma hissinin geri geleceğini, denemeye başladıkları sırada hiç tahmin etmediklerini sözlerine ekledi. Burkhart, cihazı kullanarak elde ettiği duyusal geri bildirimin omurilik hasarından önceki seviyeye ulaşmadığını ancak bütün bunlara rağmen el becerilerini geliştirmeye imkân sağladığını söyledi.

Teknoloji, akıllı telefon kullanıcıları ekranlarına dokunduklarında oluşan mikro titreşimlere benzer bir yöntemle çalışıyor. Bir tuşa basma hissinin yerine gelen titreşim, kullanıcıda bir şeylerin çalıştığı hissini yaratıyor. Bu tekniğe 'dokunsal geri besleme' adı veriliyor. Ohio State Üniversitesi'nden Patrick Ganzer, algılanamayacak düzeydeki dokunma sinyallerini alıp bunları bilinçli şekilde algılanabilecek seviyeye güçlendirdiklerini söylüyor.

Dokunsal geri besleme tekniği, dokunma sinyallerini hasar gören omuriliği atlayarak beyinden kaslara kablolarla ileten daha geniş bir beyin/bilgisayar arayüzünün bir parçası. Algılanabilir seviyenin altındaki dokunma sinyalleri, dokunsal geri beslemeyi kullanarak yapay bir şekilde hastaya geri gönderiliyor. Bu, zayıf ve sinirsel sinyalleri kabloların 'geri besleme döngüsü' aracılığıyla kuvvetlendirilmesini sağlıyor. Bu kablolar, derideki sensörlere ve beyindeki küçük bir bilgisayar yongasına bağlı. Böylece hastanın derisinden gelen dokunma sinyalleri, beyne hastanın algılayabileceği bir şekilde geri gidiyor.

Araştırmacıların yeni hedefleri arasında, kontrolün bilgisayar değil tabletle sağlanması ve evde kolaylıkla takıp çıkarılabilen sensörler üretmek var.