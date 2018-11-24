Felç Olmuş İnsanların Düşüncelerini Metne Çeviren İmplant

Boyundan aşağısı felçli insanlar, BrainGate 2 isimli bir transplantın desteği sayesinde, herhangi bir şekilde modifiye edilmemiş tablet, bilgisayar gibi cihazları kullanabilecek ve iletişime geçebilecek.

Teknoloji her geçen gün gelişiyor ve felçli bireyler, uzvunu kaybetmiş insanlar için yeni implantlar geliştiriliyor. Haberimizde bahsettiğimiz BrainGate 2 isimli beyin implantı sayesinde artık felçli, elini, kolunu kaybetmiş bireyler de teknolojiyi herkes gibi kullanabilecek, hem de zihin gücüyle.

BrainGate 2, beyne implant edilen bir dizi mikro elektrodun desteğiyle beynin komutlarını algılıyor. Bu komutlar anlık olarak deşifre ediliyor ve sizin verdiğiniz komutlar doğrultusunda isteğiniz yerine getiriliyor.

Test aşamasında gönüllü olan üç insanda elektrod ızgaraları, beynin vücüt hareketini sağlayan motor korteksinin bir bölümüne implant ediliyor. Bu sayede kişiler, kolunu hareket ettirir gibi ekrandaki imleci hareket ettirebiliyor. Tablet, bilgisayar veya telefon ile eşlenmiş sanal bir fare ile senkronize çalışıyor. Sadece düşünmek yeterli, sesli komutun ötesinde, siz leb demeden Çorum'u anlayacak kapasitede cihazlarınızı kullanmanızı sağlıyor.

Bu implant, beyninize bir kablosuz fare bağlamak gibi diyebiliriz, sadece bu fare biraz daha kapasiteli. Test aşamasında sadece düşünceleriyle bireyler, internette gezinmek veya e-posta göndermek gibi basit işleri yerine getirebiliyor. Deneyenlerden birisi bununla da kalmayıp, internet üzerinden alışveriş yapabildi ve bilgisayar üzerinden sanal bir piyano çalmayı başardı. Deneyimleri sorulduğunda "Oldukça işlevsel, tablet adeta benim bir parçam gibi" yorumlarını kullandılar.

Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi birkaç yıldır zaten test ediliyor ve kullanılıyordu. Fakat bu teknolojinin ilgi çekici olan tarafı, cihazlarda özel herhangi bir ayarlama yapılmadan, kolayca kullanılmasını sağlayan bir teknoloji olması. Eski, yeni birçok teknolojiyi kullanmayı sağlayan BrainGate 2, bazı özel ayarlamaların yardımıyla beraber kullanıcıya teknolojiyi eşsiz bir şekilde kullanma şansı da tanıyor.

Bu teknoloji henüz tam kapasiteyle çalışmıyor. Demek istediğimiz nokta, akıllı cihazlarda, tabletlerde daha çok bir fare işlevi görüyor. Kullanıcılar sürükleme-bırakma, çoklu dokunuş gerektiren işleri henüz kullanamıyor, ancak bunun çözümü geçici olarak erişilebilirlik seçeneklerini kullanmaktan geçiyor. Yakın zamanda bu geliştirmeler de yapılacak, hatta şu sıralar klavye ile yazmayı inanılmaz hızlandırmak için bu arayüzün geliştirilmesi sağlanıyor.

Felç, uzuv kaybı gibi durumlar bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi. Böyle teknolojilerin gelişmesi, bu kimselere kısıtlı da olsa teknoloji üzerinde hakimiyet sunuyor. Bunun gibi teknolojiler geliştikçe, hareket kabiliyeti kısıtlı kimseler de herkes gibi teknolojiyi kullanabilecek.