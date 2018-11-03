Felç Tedavisi İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirildi

Felç geçiren ve yürüme yeteneğini kaybeden kişilerin tedavisinde kullanılan yeni bir yöntem sayesinde hastalar kısa süre içerisinde bacaklarını yeniden kontrol edebilir hale geliyor.

Bilim insanları, felç geçirerek yürüme yeteneğini kaybeden hastalara umut olacak yeni bir yöntem geliştirdi. STIMO (Stimulation Movement Overground) olarak adlandırılan bu yeni yöntemle omurilikler üzerine yerleştirilen bir dizi elektrot, beynin yürümek için verdiği sinyalleri taklit ederek hastaların bacaklarını kontrol edebilmesine olanak sağlıyor.

Çalışmayı yürüten beyin cerrahlarından biri olan Jocelyne Bloch konuya “Bizim yöntemimizde, omurilik üzerine bir dizi elektrot yerleştiriliyor ve bu da bacaklardaki kas gruplarını hedef almamızı sağlıyor. Elektrotların seçilmiş konfigürasyonları, omurganın spesifik bölgelerini harekete geçiriyor, beynin yürüme için üreteceği sinyalleri taklit ediyor.'' sözleriyle açıklık getirdi.

Çalışma, her ikisi de İsviçre'de bulunan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ve Lozan Üniversitesi Hastanesi (CHUV) tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaya dair geliştirmeler yapan araştırma ekibi, özellikle felçli hastaların rehabilite süreçlerinde yöntemin büyük bir devrim niteliğinde olacağını ifade ediyor. Ekibin hedefi ise bu yöntemi tüm hastanelerde uygulanabilen yaygın bir tedavi haline getirerek geliştirmeye devam etmek.