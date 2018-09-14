Feminist Gruplar: iPhone Xs, Kadınların Eline Sığmıyor

Daha iyi kamera, daha büyük ekran, yeterli inovasyon var mı yok mu sorusu, Türkiye'de fiyatı ne olacak derken iPhone ile ilgili nur topu gibi bir tartışma konumuz var: Kadınların eline sığması için fazla mı büyük?

5.8" ile 6.5 inçlik iPhone Xs modelleri son kullanıcıların büyük bir kısmında beğeniyle karşılansa da feminist grupların büyük bir tepkisini çekmiş durumda. Apple'ın kadınları düşünmeden telefon geliştirdiğini iddia eden farklı feminist grup liderleri, Apple'a adeta ateş püskürdü.

Konuyla ilgili ilk konuşan, Caroline Criado Perez oldu:

"iPhone 6 yüzünden RSI (mouse vb. cihazların yoğun ve dikkatsiz kullanımlarında oluşan bir hastalık) rahatsızlığına yakalanmış ve iPhone SE'ye geçmemle birlikte kurtulmuştum. Kesinlikle bu ekranlar kadınların el sağlığını etkiliyor. Kadınlar erkeklerden daha çok iPhone satın almasına rağmen, Apple'ın bunu umursamaması beni çıldırtıyor."

Daha sonrasında feminist grup liderlerinden Jess Phillips konuştu:

"Teknolojik gelişmeler ve yenilikler hep erkekler düşünülerek yapılıyor. Şirketler, artık bütün müşterilerini düşünerek ve önemseyerek ürün geliştirmeyi öğrenmeli!"

Konuyla ilgili son fikir beyan eden de Kadın Eşitliği Partisi Başkanı Sophie Walker oldu:

"Apple'ın İngiltere merkezinde, erkeklerin kadınlara göre %24 daha fazla ödeme aldığını biliyoruz. Ayrıca erkekler kadınlardan %57 daha fazla prim alıyor. Bu durumda erkeklerin, tasarımları yaparken kadınları umursadığını düşünüyor muyum? Hayır."