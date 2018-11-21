Fenerbahçe, PUBG Takımı Kurduğunu Açıkladı

Daha önce Zula, FIFA ve League of Legends kadrolarını kuran 1907 Fenerbahçe Espor, PUBG takımı kurduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, şu an dünyanın Fortnite: Battle Royale ile birlikte en popüler rekabetçi oyunu olan PUBG için yeni bir takım kurduğunu açıkladı. Resmi Twitter sayfası aracılığı ile duyurulan haberde, daha önce Team Griffins adıyla mücadele eden kadronun tamamının artık '1907 Fenerbahçe Espor' adıyla mücadele edecekleri duyuruldu.

İşte 1907 Fenerbahçe'nin Kadrosu

Arif “Marco Delvecchio” Güllü

Onur “Kalimdor” Uzunbayır

Bilal “theBSD” Duman

Rüzgar Tugay “XONK” Başoğlu

Onur “Kalimdor” Uzunbayır, duyurunun yapılması sonrasında bir tweet atarak 'hayallerinin gerçek olduğunu' belirtti.