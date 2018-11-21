Fenerbahçe, PUBG Takımı Kurduğunu Açıkladı

Fenerbahçe, şu an dünyanın Fortnite: Battle Royale ile birlikte en popüler rekabetçi oyunu olan PUBG için yeni bir takım kurduğunu açıkladı. Resmi Twitter sayfası aracılığı ile duyurulan haberde, daha önce Team Griffins adıyla mücadele eden kadronun tamamının artık '1907 Fenerbahçe Espor' adıyla mücadele edecekleri duyuruldu.
İşte 1907 Fenerbahçe'nin Kadrosu
- Arif “Marco Delvecchio” Güllü
- Onur “Kalimdor” Uzunbayır
- Bilal “theBSD” Duman
- Rüzgar Tugay “XONK” Başoğlu
Onur “Kalimdor” Uzunbayır, duyurunun yapılması sonrasında bir tweet atarak 'hayallerinin gerçek olduğunu' belirtti.
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