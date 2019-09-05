Evrenin Çözülemeyen Sırlarından Biri: Fermi Kabarcıkları

Bilim insanlarını çıkmaza sokan ve kendisiyle alakalı birçok farklı hipotez oluşturulan Fermi Kabarcıkları, evrenin çözülmemiş sırları arasındaki yerini koruyor.

Yeni veriler elde eden gökbilimciler, öğrendikleri bu bilgiler ile Samanyolu’nun merkezindeki karadelikten çıkan ve oldukça fazla enerjiye sahip olan “Fermi Kabarcıkları” adlı baloncuk çiftlerini daha iyi anlamayı umuyorlardı fakat işler, bilim insanlarının istediği şekilde gitmedi. Bilim insanları, asıl amaçlarının, 2010 yılında keşfedilen ve onları şaşırtan bu baloncukların ilk tespit edilmelerinin ardından kabarcıkların kökenlerini araştırmak ve ürettikleri gama ışınlarını izlemek olduğunu açıklamışlardı.

Bilim insanları, baloncuklardan kaynaklanan yüksek enerjili nötrinoları keşfetmiş olsalar da ellerindeki bilgiler ile bu baloncukların ne olduğunu bilmiyorlar veya nereden geldikleri hakkında herhangi bir hipotez sunmanın bir yolunu bulamıyorlardı.

Hipotez süreci:

Bilim insanları, Fermi Kabarcıkları hakkında teker teker birçok hipotezi eleseler de zamanla hatalarını giderdiklerini belirtiyorlar. Buna rağmen yine de kesin bilgilere ulaşamadıklarını ve sonuç konusunda da eksik durumda olduklarını da söylüyorlar. Space.com ise bu ilginç ve gizemli baloncuklar hakkında hâlâ önemli noktaların kaçırıldığını belirtiyor.

Baloncukların yaydığı yüksek enerji dalgalar göz ardı edilse bile Fermi Kabarcıkları’nın nereden geldiği hakkında herhangi bir açıklama yapılamıyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre bu kabarcıklar, galaksinin merkezinde yer alan bir karadelikten de çıkıyor olabilir; süpernova olma yolunda ilerleyen bir yıldızın hareketleri sonucunda da oluşuyor olabilir.

Daha kesin verilere ulaşana kadar bu dev kabarcıkların evrenin çözülmemiş bir diğer sırrı olarak kalacağı kesin.