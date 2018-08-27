Ferrari 250 GTO, Açık Artırmada 48 Milyon Dolara Satıldı

Ferrari'nin 1962 yapımı çift kapılı coupe aracı 250 GTO, yapılan bir açık artırmada tam 48 milyon dolara alıcı bularak dudak uçuklattı.

1960'lara damga vuran Ferrari 250 GTO, ilk piyasaya çıktığında 18.000 dolar gibi bir fiyattan alıcı buluyordu. Elbette o günkü paranın değeri ile şimdiki bir değil; Amerikan dolarının bugün ülkedeki değerini hesap edince bu para yaklaşık 150.000 dolar gibi bir meblağa tekabül ediyor.

RM Sotheby Açık Artırması kapsamında tam 48 milyon dolara (yaklaşık 300 milyon TL) alıcı bulan araç, bu sayede değerini 50 senede 300'e katladı. Ayrıca bu satışın şöyle bir önemi var: 250 GTO, 2014 yılında yine bir Ferrari'nin 38 milyon dolara satılmasının ardından bir açık artırmada satılan en pahalı otomobil olmayı başardı.

1962 ve 1964 yılında yalnızca 36 adet üretilen ve 280 km'lik tepe hıza ulaşabilen aracın yeni sahibi, kimliğini gizli tutmayı tercih etmiş. Bu arada son olarak şunu da ekleyelim: 250 GTO her ne kadar açık artırma rekorunu kırsa da, gelmiş geçmiş en pahalı otomobil ünvanını halen bu yılında başlarında satılan 63 model Ferrari GTO koruyor. O haberimize de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: