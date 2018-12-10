Super sport otomobillerde rekabet kızışıyor. McLaren, çılgın performansıyla bolca konuşulacak yeni 720S Spider modelini tanıttı.

Otomobil meraklıları ve sürat tutkunları Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Porsche, McLaren gibi araçların yeni modellerini her zaman büyük bir hevesle beklerler. Öyle ki bu otomobillerin milyon dolarlık fiyatlarına rağmen, piyasaya sürülür sürülmez siparişlerinin dolduğu görülür. Ultra zenginler için durum bu şekilde olsa da, milyonlarca otomobil sever de bu araçların kıyasıya rekabetlerini merakla takip eder.

İşte bir sürat canavarı daha McLaren tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. 720S Spider isimli modelin üstü açılabilen versiyonu, 100 km hıza sadece 2.9 saniyede ulaşarak hayranlarından tam not almayı başardı.

Üstü açılabilen modellerde ağırlık konusu genel olarak bir handikap oluştururken, McLaren bu konuyu oldukça başarılı bir şekilde çözmüş gözüküyor. Modelin açılabilir tavanının ağırlığının sadece 49 kg olduğunu belirten şirket yetkilileri, bu koşullarda aracın en yakın rakibinden (isim verilmese de herkes bunun Ferrari 488 Spider olduğunu bililyor) çok daha hafif olduğunu belirtti.

Bu sürat makinesi tam bir coupe moduna geçtiğinde 341km/h hıza ulaşabilirken, üstü açıkken ise 325 km/h gibi etkileyici bir performansa ulaşabiliyor. Tavanın tamamen açılma ve kapanma işlemi 11 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşirken, otomobil rakiplerine burada da üstünlük kurmayı başarıyor.

Üstü açılabilen araçlarda en sık karşılaşılan durum olan, tavan kapatıldığında oluşan rüzgar sesi problemi ile ilgili olarak ise yapılan açıklamada, aracın bu versiyonunun tüm rakiplerine göre oldukça sessiz olduğu ifade edildi.

Bu müthiş makinenin kaputunun altında yatan çift turbo 4.0-litre V8 motoru, tam 710 beygir gücü ve 770 Nm tork üretebiliyor. 7 ileri şanzıman ile gelen otomobilde Comfort, Sport ve Track olmak üzere 3 farklı sürüş modu bulunuyor.

23 farklı renk opsiyonu bulunan ve Standard, Performance, ve Luxury seçenekleri ile alınabilecek olan McLaren 720S Spider, 2019 yılının mart ayı itibari ile teslim edilmeye başlanacak. Böylesine hayalleri süsleyen bir otomobile sahip olabilmek istiyorsanız, 315,000$ (ABD'deki satış fiyatı) yani yaklaşık 1 milyon 680 bin TL gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor.