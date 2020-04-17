Ferrari, koronavirüsle olan mücadeleye destek olma amacıyla dalış maskelerini solunum cihazına dönüştürmeyi sağlayan bir valf üretmeye başladı. Hastaların ihtiyacı olduğu solunum cihazlarının eksikliğinin bu şekilde giderilebileceği düşünülüyor.

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken birçok şirket bu salgından dolayı faaliyetlerini durdurdu ve fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı şirketlerse fabrikalarını kapatmak yerine onları medikal cihaz üretimi için kullanmaya karar verdi. Bu şirketlerden bir tanesi de Ferrari. Ferrari, şu an SF90 Stradale ve 812 Superfast gibi süper otomobilleri üretmiyor ve İtalya'yı derinden etkileyen koronavirüsle savaşmak için elinden geleni yapıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri gibi Ferrari de Maranello Fabrikası'nda medikal ürün üretimine geçti ve dalış maskelerini solunum cihazına dönüştüren valfleri üretmeye başladıklarını açıkladı. Solunum cihazları, koronavirüse yakalanan birçok kişiyi hayatta tutmayı sağlıyor. John Elkann, bu haftanın başında yapılan şirket hissedarları toplantısında tamamlanmış maskelerin İtalya genelindeki hastanelere dağıtımının başlandığını açıkladı.

Valfler, 3D baskı teknolojisiyle üretiliyor:

Dalış maskelerini solunum cihazlarına dönüştürmek bir süredir uygulanan bir fikir. Bu fikir, bir grup İtalyan mühendis tarafından ortaya atıldı ve solunum cihazı eksikliği yaşayan ülkelerin fikri benimsemesiyle birlikte başarılı olduğu kanıtlandı. Neyse ki Ferrari, bu dönüşümü yapmak için gereken tüm malzemelere sahip. Bu valfler, 3D baskı teknolojisi kullanarak üretiliyor. Ferrari, otomobil üretimini en erken 3 Mayıs tarihine kadar durdurduğunu açıkladı. Koronavirüsün hâla devam ettiğini de göz önüne alırsak bu süre uzatılabilir.

Ferrari, varlıklı müşterilerini koronavirüsü durdurmaya çalışan hayır ve sağlık kuruluşlarına bağış yapması için cesaretlendiriyor. Ferrari, fabrikalarını medikal cihaz üretimi için kullanan tek İtalyan otomotiv şirketi değil. En büyük rakiplerinden olan Lamborghini de üzerine düşeni yaparak ülkesi için cerrahi maske ve koruyucu maske üretiyor.