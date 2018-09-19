İtalyan otomobil devi Ferrari, 'Icona' olarak adlandırdığı ve sınırlı sayıda üretilecek olan yepyeni modellerini basına tanıttı.

İtalyan otomobil devi Ferrari, dün düzenlediği bir etkinlikle yepyeni yıldızları Monza SP1 ve SP2 Speedster'ı basına tanıttı. Ferrari'nin Icona adını verdiği serinin bu iki yeni canavarı, Ferrari'nin belirttiğine göre segmentinde bu güne dek üretilmiş en iyi güç/ağırlık oranını sunan iki otomobil olacak.

İlhamını 1950'lerde piyasaya çıkan Speedster isimli espresso makinesinden alan araçlar bünyesindeki birçok farklı malzemede karbon fiber kullanarak, güç/ağırlık oranında üst seviyeye çıkmayı başarmış durumda. İki aracın da 100 km/s süresi sadece 2.9 saniye. Araçlar 200 km/s hıza ise 7.9 saniyede çıkabiliyorlar.

300 km/s hıza çıkabilen iki aracı birbirinden ayıran yegane unsur SP1'in sadece sürücü koltuğuna sahip olması. Buna karşın SP2'de bir de yolcu koltuğu bulunuyor. İki araçta da dikkat çeken en ilginç unsur ise hızı hissetmeniz için ön camdan vazgeçilmiş olması. Böylece Formula 1 pilotuymuşçasına hızı iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Dilerseniz henüz fiyatı ve kaç adet üretileceği belirtilmemiş olan bu muhteşem otomobillerin fotoğraflarına bir göz atalım:













