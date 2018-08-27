Ferrari'nin V8 motora sahip ve tam 720 beygir güç üretebilen yeni cabrio otomobili 488 Pista Spider tanıtıldı.

488 Pista Coupe ve sadece Ferrari kullanan yarışçılara özel Pista Piloti modellerinin ardından, yeni üstü açılabilen 488 Pista Spider tanıtıldı. Pista Spider'a güç sağlayacak olan çift turbolu 3.9 litrelik V8 motor, daha öncesinde 2018 Uluslararası Yılın Motoru ödülünü kazanmayı başarmıştı.

Kaliforniya’da düzenlenen Pebble Beach Concours D’Elegance 2018’de tanıtılan yeni 488 Pista Spider, daha önce çıkarılmış olan Coupe modelinden yaklaşık 100 kg daha ağır. İtalyan otomotiv devi Ferrari'nin, 488 Pista Spider'da bugüne kadarki en ileri teknolojiyi kullandığı belirtildi.

720 beygir güç ve 770 Nm tork üreten V8 motor, 488 Pista Spider'ın 0'dan 200'e 8 saniyede çıkmasını sağlıyor. Coupe versiyonunun 7.6 saniyelik 0-200 km/s hızlanma süresine göre biraz daha yavaş olmasına rağmen, araç 340 km/s azami hızı ile dikkatleri üzerine çekiyor.