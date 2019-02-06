İtalyan otomotiv devi Ferrari’nin retro tasarımlara sahip, sınırlı sayıda üretilen hız canavarları SP1 ve SP2’nin videoları yayınlandı.

Otomobil üreticilerinin özel seri tasarımları her zaman için dikkat çekici olmuştur. Ferrari’nin görkemli otomobilleri SP1 ve SP2 Monza ise ilk ortaya çıktıkları andan beri otomobil tutkunlarının adeta akıllarını başlarından alıyor.

Ferrari'nin yayınladığı iki yeni video hayranların, retro aşkını yeniden alevlendiriyor. İlk videoda yeni aracın bir tepedeki yolculuğuna eşlik ediyoruz:

Diğer videoda ise Ferrari bizi bu yeni araçların detayları hakkında bilgilendiriyor. 800 beygirlik bu araçların fiyatları ise 1.75 milyon dolar.

Ferrari’nin bu araçlardan toplam 499 adet üreteceği açıklanmıştı. 800 beygir güç üreten, 6.5 litrelik V12 motora sahip bu araç, 100 kilometre hıza 3 saniyenin altında bir sürede ulaşabiliyor. Üstelik bu araçlar trafiğe çıkma iznine de sahip, benzer özellikteki araçlar gibi sadece pistlere sıkışıp kalmayacaklar.

Araçlar, sahip oldukları devassa motora rağmen yalnızca 1,5 ton ağırlığa sahipler. SP2 modeli, SP1’den yaklaşık 20 kilo daha ağır.