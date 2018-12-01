Fiat, yeni otomobili 500e'yi ve elektrikli otomobillere özel platformunu tanıttı.

Ünlü otomobil üreticisi Fiat, 2019-2021 yılları arasında İtalya'ya 5 milyar dolar değerinde bir yatırım planladığını açıklamıştı. EMEA bölgesinin baş işletme görevlisi Pietro Gorlier'in yaptığı açıklamaya göre bu yatırım, yeni güç ünitelerinin geliştirilmesinde ve elektrikli otomobillerin daha hızlı üretilmesinde kullanılacak.

Son yıllarda çok kan kaybeden Fiat'ın, son dönemlerde Fiat Chrysler Automobiles (FCA)'ya yaptığı en büyük katkı, firmanın ilk elektrikli platformunu üretmiş olması olarak görülüyor. Bu platform Fiat 500e'nin de altında bulunacak.

Fiat 500 elektrikli modelin piyasaya hızlı bir şekilde giriş yapması bekleniyor. Şirket bu yeni model ile Fiat 500 ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu serinin hedef kitlesine baktığımızda, yeni elektrikli modelin bir hayli ilgi göreceğini tahmin etmek zor değil.