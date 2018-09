FIFA 19 Demo - PC, XBox One ve PS4 İçin İndir

Futbol severlerin uzunca bir süredir yollarını gözlediği FIFA 19 demosu en sonunda bizlerle. Oyunun demosu bütün platformlar için yayınlanmış durumda.

28 Eylül'de Xbox One, PC ve PS4 oyuncularının beğenisine sunulacak olan FIFA 19'un demosu en sonunda yayınlandı. PSN Store ve Microsoft Store üzerinden rahatlıkla indirebileceğiniz demoyu PC'de denemek isterseniz, öncelikle buraya tıklamanız ve 'Try It First' diyerek oyunu EA Origin kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Santra Modu üzerinden Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarından birini ve The Journey modundan Alex Hunter ile oynayabileceğiniz tek bir maçı deneyebileceğiniz demonun PC boyutu 7.2 GB ve 4'er dakikalık devrelerle maç yapabiliyorsunuz.

Demoda Yer Alan Takımlar

Manchester City

Manchester United

PSG

Bayern Munich

Borussia Dortmund

Spurs

Juventus

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

FIFA 19'un demosu şimdiden gelmiş geçmiş en iyi FIFA oyunu olduğunu göstermiş durumda. Oyunun temposunda ve dinamizminde yapılacak bir iki küçük değişiklik sonrasında, tüm sene boyu keyifle oynanacak muhteşem bir futbol oyunu bizleri bekliyor.