FIFA 19 Demo - PC, XBox One ve PS4 İçin İndir

28 Eylül'de Xbox One, PC ve PS4 oyuncularının beğenisine sunulacak olan FIFA 19'un demosu en sonunda yayınlandı. PSN Store ve Microsoft Store üzerinden rahatlıkla indirebileceğiniz demoyu PC'de denemek isterseniz, öncelikle buraya tıklamanız ve 'Try It First' diyerek oyunu EA Origin kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Santra Modu üzerinden Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarından birini ve The Journey modundan Alex Hunter ile oynayabileceğiniz tek bir maçı deneyebileceğiniz demonun PC boyutu 7.2 GB ve 4'er dakikalık devrelerle maç yapabiliyorsunuz.
Demoda Yer Alan Takımlar
- Manchester City
- Manchester United
- PSG
- Bayern Munich
- Borussia Dortmund
- Spurs
- Juventus
- Real Madrid
- Atletico Madrid
- Roma
FIFA 19'un demosu şimdiden gelmiş geçmiş en iyi FIFA oyunu olduğunu göstermiş durumda. Oyunun temposunda ve dinamizminde yapılacak bir iki küçük değişiklik sonrasında, tüm sene boyu keyifle oynanacak muhteşem bir futbol oyunu bizleri bekliyor.