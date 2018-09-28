FIFA 19, Dünya ile Aynı Anda Playstore’da Satışa Çıktı

Aylardır beklenen gün sonunda geldi çattı: FIFA 19, Origin üzerinden satışa çıktığı gün aynı anda Playstore'da Türkiye'deki oyuncular için de satışa çıktı.

EA Sports'un efsane serisi FIFA'nın 2019 versiyonu sonunda piyasaya çıktı. EA'in Origin sayfası üzerinden 59 Euro'ya sattığı FIFA 19, Türk Telekom'un online oyun satış platformu Playstore'da 384 TL'ye satışa sunulmuş durumda.

Üstelik TürkTelekom evde internet aboneleri, 32 TL’den başlayan ve 12 aya varan taksit imkanları ile oyunu hiçbir ön ödeme yapmadan da satın alabilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı ile piyasaya çıkan FIFA 19, oyunculara sahada olanları anlık olarak kontrol etme imkanı sunuyor.

Eğer siz de FIFA 19'u PC'de oynamayı planlıyorsanız, şu an gidilebilecek en uygun adres Türk Telekom Play Store gibi görünüyor. Oyunun satış sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.