FIFA 19'un PS4 Fiyatında Çok Büyük Bir İndirime Gidildi

Ön sipariş fiyatları ile Türkiye'deki oyun severlerin büyük tepkisini çeken FIFA 19'un fiyatlarında muhteşem bir indirime gidildi.

Daha önce PS4'teki ön sipariş fiyatları ile büyük tepki çeken EA Sports cephesinde güzel gelişmeler var. Oyunun PC ve Xbox One fiyatlarında hiçbir oynama olmasa da PSN Store'daki fiyatlarında ciddi bir indirime gidildi.

Dilerseniz oyunun PS4'teki yeni fiyatlarına bir göz atalım:

FIFA 19 Standart Sürüm: 209 TL

209 TL FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü: 269 TL

269 TL FIFA 19 Ultimate Sürüm: 299 TL

Daha önceki PS4 Ön Sipariş fiyatları şu şekildeydi:

FIFA 19 Standart Sürüm: 359 TL

359 TL FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü: 449 TL

449 TL FIFA 19 Ultimate Sürüm: 499 TL

Gördüğünüz üzere fiyatlarda ciddi bir indirime gidildi. Ancak oyunun PC ve Xbox One versiyonunda herhangi bir revize yapılmamış olması, kafaları karıştırmıyor değil. Eğer oyunu alıp almamakta kararsızsanız, yarın (13 Eylül) oyunun demosunun bizlerle olacağının müjdesini de vermiş olalım.