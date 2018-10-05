FIFA 19’un Fiziksel Satışları Beklentileri Karşılayamadı

FIFA 19’un İngiltere’deki kutulu oyun satış rakamları FIFA 18’e oranla yüzde 25 düşüş gösteriyor.

GameIndustry.biz, beklendiği üzere FIFA 19’un satışa çıktıktan sonra 2018’in en çok satan oyunu olduğunu bildirmişti ancak FIFA 19, fiziksel satış bazında FIFA 18’e göre yüzde 25 daha az satılmış.

Satışların %64’ü PS4, %35’i Xbox One versiyonuyken ancak %1’lik kısmı Nintendo Switch için.

Satışlardaki bu düşüşü bir bağlama oturtmak gerekirse yıllar geçtikçe insanların CD almak yerine oyunları indirmeyi tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Yani fiziksel satışların düşmesi pek de sürpriz olmadı. Ancak yüzde 25’lik bir düşüş beklenenden çok daha fazla olduğu için burada Fortnite’ın bir etkisini görüyor olabiliriz. İngiltere’de Fortnite ve FIFA oyuncuları arasında ciddi bir kesişme var ve FIFA 19, Fortnite’ın beklenen 6. sezonunun gelişiyle aynı hafta çıkış yaptı. Yüksek ihtimalle çocuklar, ailelerinden yeni FIFA oyunu için £40 istemek yerine ücretsiz bir şekilde birbirlerine ateş etmeyi seçtiler.

Fiziksel satışlarında bir düşüklük yaşasa da FIFA 19, Spider-Man’i yerinden ederek İngiltere listesinde direkt olarak birinci sıraya oturdu. Listeye girmeyi başaran başka bir yeni oyun ise Valkyria Chronicles 4 oldu. Liste aşağıdaki gibi sıralandı: