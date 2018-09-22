FIFA 19'un İlk İnceleme Puanları Geldi: Oyun Muhteşem

EA Sports'un her sene büyük bir beğeniyle takip edilen futbol/simülasyon oyunu FIFA 19 için inceleme ambargosu kalktı ve oyunun ilk notları da ortaya çıktı.

Son günlerde Türkiye'deki fiyatıyla gündemden düşmeyen FIFA 19'un çıkışına gün sayıyoruz. 28 Eylül 2018'de PC, Xbox One ve PS4 oyuncularının beğenisine sunulacak olan oyunun ilk inceleme puanları gelmeye başladı. PES 2019 ile büyük bir rekabete girecek olan oyunun ilk notları rakibinden çok daha iyi görünüyor.

An itibarı ile oyunun Metacritic'teki ortalaması 100 üzerinden 85. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmadığı için oyuncuların verdiği notlar kapalı. EA Access sahiplerinin çıkışından 3 gün önce oynamaya başlayacağı FIFA 19'un notlarına bir göz atalım.

FIFA 19 - İnceleme Puanları